Se miraklet: 17-årig motorkører slipper med brækket ryg efter voldsom flyvetur

Motorsport. Den 17-årige tysker Sophia Flörsch pådrog sig under et formel 3-løb i Macao et brud på rygsøjlen, da hun efter en mindre kollision mistede kontrollen over sin bil, der lettede og bragede ind i et rækværk i flere meters højde. »Jeg vil blot fortælle alle, at jeg har det fint, men skal opereres i morgen tidlig«, skriver tyskeren på Twitter om det dramatiske uheld, som hun trods alt er sluppet forholdsvist billigt fra.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon. — Sophia Floersch (@SophiaFloersch) 18. november 2018

Rally. Frankrig er fuldstændig enerådende i rallysporten i disse år. Med en 5. plads i Australiens rally sikrede Sebastien Ogier sig nemlig VM-titlen for 6. år i træk, og den stime kommer oven på ni verdensmesterskaber til landsmanden Sebastien Loeb. Finnen Jari-Matti Jatvala vandt rallyet i Australien, men da Thierry Neuville og Ott Tanak udgik, var Ogiers mesterskab en kendsgerning. Fransk kørere har nu vundet VM i alt 16 gange, mens Finland følger efter med 14 titler.

Motorsport. Med en 3. plads i søndagens seks timer lange VM afdeling for sportsvogne i Shanghai udbyggede Michael Christensen og teamkammerat Kevin Estre deres samlede føring i GTE Pro-klassen. Det var Porsche-duoens femte podieplacering i lige så mange løb, og den kom i hus under vanskelige betingelser med masser af regn.

Håndbold. Odense var på forhånd videre i kvindernes Champions League, men det kostede point i det næste gruppespil, at den sidste udekamp i Frankrig blev tabt med knusende 41-26 til Metz. Viborg og Herning/Ikast har spillet sig videre til gruppespillet i EHF Cuppen. Efter at have vundet 31-16 på hjemmebane vandt Viborg 26-11 i Serbien over ZORK Jagodina, og Herning/Ikast vandt 21-19 ude over Ramnia Valcea og vandt dermed samlet med 8 mål. Nykøbing Falster og Team Esbjerg klarede sig ligeledes videre til gruppespillet efter samlede sejre over henholdsvis H 65 Höörs fra Sverige og Paris 92.

Håndbold. En serie på 12 kampe i træk uden nederlag sluttede, da slovakiske Tatran Presov på udebane med 30-39 besejrede Bjerringbro-Silkeborg i mændenes Champions League. BSV skulle have vundet med tre mål for at være avanceret fra gruppespillet, så det fik ikke den helt store betydning, at Nikolaj Øris Nielsen fik underkendt en udligning til 30-30 for overtrådt.

Fodbold. Cheftræner Christian Lønstrup vandt over sin tidligere klub, da FC Roskilde med en sejr på 2-1 over FC Helsingør spillede sig over nedrykningsstregen i 1. division. Stefan Hansen og Morten Nielsen scorede målene, der sikrede FC Roskildes fjerde sejr i træk. FC Helsingør ligger sidst i rækken, hvor en anden Superliganedrykker, Lyngby, er næstsidst efter dagens 3-0-nederlag ude mod HB Køge. Andre resultater: Hvidovre-Fredericia 2-0, Næstved-Nykøbing FC 1-0. Silkeborg-Fremad Amager 0-0.

Skiløb. Efter at have vundet den alpine World Cup syv år i træk lagde Marcel Hirschner i spidsen for den nye sæson, da østrigeren vandt det indledende slalomløb i finske Levi. Nordmanden Henrik Kristoffersen blev nummer to og pressede Hirschner inden andet gennemløb, men en margin på 9 hundrededele sekund sikrede Hischner den 59. World Cup-sejr, hvor af de 28 er i slalom.

Golf. Matt Wallace vandt sæsonfinalen på European Tour. Sejren var englænderens sjette sejr og den første siden US Masters i 2016, og den indbragte englænderen en check på 8,6 mio. kr. Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard endte sæsonens sidste turnering på en delt 41.-plads, hvilket placerer dem som henholdsvis nummer 8 og 13 på pengelisten, som italieneren Francesco Molinari sluttede som vinder af.