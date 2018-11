11. oktober 2016. Siden da har landsholdet med Åge Hareide som træner ikke tabt en kamp. Det blev 0-1 i Parken mod Montenegro. Det ser ud til, at danskerne slet ikke kan tabe mere, og spillerne har vel snart glemt, hvordan det det føles og stemningen er i omklædningsrummet efter en tabt kamp for Danmark. Det er en fornem serie på nu 24 kampe kampe uden nederlag. Men 0-0-mødet med irerne i Aarhus var mest en kamp til glemmebogen i et landskampår til historiebøgerne.

I august 2007 blev Danmark med Jon Dahl Tomasson som anfører slået 4-0 af Irland i en venskabskamp på samme bane.

Morten Olsens mandskab spillede dengang med et forsvar, der var hullet som en si og en offensiv, der ikke kunne meget. I Nations League-opgøret i smilets by var kampbilledet denne gang et helt andet. Irerne forvarede sig dybt, danskerne gik målrettet efter sejren.

Ofte forsvarede gæsterne sig med ni mand i feltet eller lige foran, og det gjorde arbejdsbetingelserne for danskerne svære. Der manglede hverken energi eller vilje til at angribe, men boldtempoet var ikke højt nok i mange faser, og derfor lykkedes det ikke at udmanøvrere irerne og skabe mange åbne chancer før mod slutningen. Lasse Schöne og Pierre Emile Højbjerg var dominerende igangsættere i opspillet, og comeback-spilleren Højbjerg har helt sikkert spillet sig ind i truppen som fast mand hos Åge Hareide.

Hvis Christian Nørgaard var kommet på banen, var den tidligere Brøndby-spiller, nu i Fiorentina, blevet debutant nummer ni under Åge Hareide. Men han fik kun lov til at varme op, og dermed er tallet otte for det antal debutanter, Hareide har anvendt i 32 kampe. Det er ikke mange. Da han afløste Morten Olsen som landstræner, gav han debut til seks spillere i 2016, og to fik det i 2017. I Hareide-holdets 13 kampe i år er der altså ikke givet debut til nogen.

Vi ser let og elegant væk fra, at 1992-europamesteren John ’Faxe’ Jensen, der overtog landstrænerfunktionen, da vikarlandsholdet skulle til venskabskamp i Slovakiet i september, måtte bruge 17 ukendte spillere. De havde måske nok drømt om at blive landsholdsspillere, men vidste, at de ikke havde en jordisk chance for at blive det. Den fik de så lige pludselig alligevel, fordi konflikten mellem DBU og Spillerforeningen gik i baglås.

Landsholdet som et klubhold

Det lave antal debutanter på Hareides hold i de tre år, nordmanden har haft kommandoen i et tæt og frugtbart samarbejde med assistenten Jon Dahl Tomasson, fortæller, at landstræneren meget hurtigt fandt den stamme af spillere, han kunne se passede sammen, på og uden for banen. Hareide har som leder kontinuitet som et nøgleord. Spillerne er i trygge rammer, de kender deres plads i hierarkiet, de fungerer og har det godt sammen. Der er et sammenhold, kendskab til hinanden og teamgejst som på et klubhold.

Det er i høj grad baggrunden for de mange gode præstationer og resultater for holdet med Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Eriksen i hovedrollerne.

Interessant er det at sammenligne med Morten Olsen-perioden. Han sendte 127 debutanter på banen i sine 166 kampe med A-landsholdet. Der var mange år, hvor Olsen spillede med flere debutanter, end Hareide har anvendt sammenlagt i løbet af tre år. I 2008 fik 14 spillere debut på A-landsholdet, 13 i 2009, 11 såvel i 2014 som 2010.

2018 var et stort, indholdsrigt og bemærkelsesværdigt landskampår for Danmark – med striden mellem fodboldunionen og Mads Øland og hans medlemmer som lavpunktet, da hele Europa grinede ad os. Slutrundedeltagelse for første gang siden 2012, succes i Nations League, ansættelsen af eks-landsholdsangriberen Peter Møller som den første med titel af fodbolddirektør i DBU. Og så kvalificerede U21-landsholdet til EM-slutrunden næste år.

Men, landsholdet har scoret for lidt. Det kan vi nok godt blive enige om, også med Hareide og spillerne. To mål er maksimum i de seks kampe, Danmark har vundet i år.

Kun 12 mål i 13 kampe

12-3 er målscoren samtlige 13 kampe. Topscoreren blev Christian Eriksen med fire mål. Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite har scoret hver to gange. Men vi ved jo, at det er lettere at forsvare sig godt og lukke af end at spille spektakulært, chanceskabende champagnefodbold og lave mål på samlebånd. Det er en stor kvalitet at kunne lukke af og vinde eller få det ene point på dygtigt, effektivt forsvarsspil. Og på en dårlig dag kunne spille 0-0.

I 2019 gælder det kvalifikations-kampene til EM-slutrunden 2020. Det vil være en enorm skuffelse, hvis det kikser for Åge Hareide og hans mænd, som kan se frem til hjemmekampe i Parken. Egentlig, kan man vel sige, begynder det nye fodboldår allerede 2. december, når der er lodtrækning til kvalifikations-turneringen. Det bliver mere spændende og ophidsende end 0-0-opgøret i Aarhus.