Kontroversiel folkeafstemning kan sende lille østat ud i olympisk mareridt På lørdag skal taiwanerne ved en folkeafstemning tage stilling til, om de i fremtiden vil stille op som Taiwan eller Kinesisk Taipei ved store internationale idrætsbegivenheder. Den Internationale Olympiske Komité har prompte reageret med truslen om eksklusion af Taiwan.

Mandag 7. august 2016 var fars dag i Taiwan. I et hus i byen Lunbei sad Hsu Yung-ming, hans kone, en masse venner og endda lokale politikere klistret til tv-skærmen for at følge finalen i 53-kg-klassen i vægtløftning ved OL i Rio de Janeiro – cirka 18.000 kilometer væk.