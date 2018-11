Dansk duo skal forsvare VM i hagl, vind og regnvejr Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen åbner mod England ved World Cup of Golf.

Hagl, vind og regnvejr venter Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen i så voldsomt omfang, at det påvirker afviklingen af World Cup of Golf, når danskerne skal forsvare deres to år gamle titel fra den seneste udgave af det uofficielle VM for tomandshold.

Hold-VM i golf 28 deltagere Australien: Marc Leishman, Cameron Smith

Belgien: Thomas Pieters, Thomas Detry Canada: Adam Hadwin, Nick Taylor Danmark: Thorbjørn Olesen, Søren Kjeldsen England: Tyrrell Hatton, Ian Poulter Finland: Mikko Korhonen, Mikko Ilonen Frankrig: Alexander Levy, Michaal Lorenzo-Vera Grækenland: Peter Karmis, Alexander Tranacher Holland: Joost Luiten, Daan Huizing Indien: Anirban Lahiri, Gaganjeet Bhullar Irland: Shane Lowry, Paul Dunne Italien: Andrea Pavan, Renato Paratore Japan: Satoshi Kodaira, Hideto Tanihara Kina: Li Haotong, Wu Ashun Malaysia: Gavin Green, Ben Leong Mexico: Abraham Ance, Roberto Diaz New Zealand: Joost Luiten, Daan Huizing Skotland: Russel Knox, Martin Laird Spanien: Adrian Otaegui, Jorge Campillo Sverige: Alexander Bjork, Joakim Lagergren

Sydafrika: Dylan Fritelli, Erik van Rooyen

Sydkorea: Byeong Hun-an, Si Woo-kim Thailand: Kiradech Aphibarnrat, Prom Meesawat

Tyskland: Martin Kaymer, Maximilian Kieffer USA: Kyle Stanley, Matt Kuchar Venezuela: Jhonattan Vegas, Joseph Naffah Wales: Stuart Manley, Bradley Dredge Zimbabwe: Scott Vincent, Benjamin Follet-Smith

Turneringen har igen Kingston Heath Golf Club i Melbourne som vært. Vejrudsigten er så dårlig, at starten er rykket en time frem til kl. 22.20 (dansk tid) i aften for at undgå det værste uvejr, men spillerne forbereder sig alligevel på lidt af hvert.

»Vejrudsigten er, som den er, men vi har alle sammen en paraply og regntøj, så her kommer vi«, siger Martin Kaymer, som repræsenterer Tyskland sammen med Maximilian Kieffer, til AP.

»Det er en af de bedste golfbaner i verden, så det er storslåede rammer. Jeg ved, der kommer lidt dårligt vejr, men jeg bor i Seattle, så det er ikke noget stort problem for mig«, supplerer Kyle Stanley, der spiller for USA sammen med Matt Kuchar.

Den danske duo fik det optimale ud af banen i Melbourne for to år siden ved at gå den runde i alt fire slag bedre end de nærmeste konkurrenter, USA, Frankrig og Kina.

»Naturligvis har vi kigget på, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede for to år siden – mest på, hvad der virkede. Jeg tænker, at vi har en god idé om, hvad vi skal gøre, men som Thorbjørn også siger, kommer det til at blive rigtig svært. Jeg tænker, at holdene er meget stærke – også i år«, siger Søren Kjeldsen til AP, inden han og Thorbjørn Olesen kl. 1.20 natten til torsdag dansk tid slår ud mod englænderne Tyrrell Hatton og Ian Poulter.

Den samlede præmiesum ved det uofficielle VM er på ca. 45 millioner danske kroner, hvoraf vinderparret skal dele 14,6 millioner.



Torsdag og lørdag spilles der fourball, hvor hver enkelt spiller gennemfører hullet med sin egen golfbold. Det hold med spilleren, der har brugt færrest slag, har vundet hullet.

Fredag og søndag spilles der foursome, hvor spillerne på skift slår til samme bold. Inden start vælger spillerne, hvem der slår først på henholdsvis de lige og de ulige huller. Holdet med færrest slag vinder hullet.