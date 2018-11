Hvad fører afsløringerne i Football Leaks egentlig til? Politikens Jeppe Laursen Brock og DBU-formand Jesper Møller debatterer 28. november.

Manchester City kan gratis overtage afrikanske talenter fra FC Nordsjælland.

Kinesisk ejer ville bruge Vejle Boldklub i et dobbeltspil om millioner af kroner.

Da landsholdsspilleren Andreas Christensen blev solgt til Chelsea, fik hans far samtidig et fiktivt job som talentspejder med millionløn i klubben.

DBU sendte ungdomslandshold ned til cypriotisk vært, der arrangerede matchfixede kampe med falske dommere.

Alene i dansk perspektiv har Politikens indsigt i Football Leaks afsløret en række lyssky aktiviteter i fodboldens verden. Dertil kommer en række internationale forhold, hvor de største klubber og selv præsidenten for det internationale fodboldforbund (Fifa) har vist sig at agere uden hensyntagen til respekt og fair play, som ellers er erklærede præmisser for det, der foregår inde på banen.

Hvorfor står det - åbenbart - så skidt til i fodboldens verden?

Hvordan foregår arbejde med de 70 millioner lækkede dokumenter?

Og hvad fører afsløringerne fra Football Leaks egentlig til?

De spørgsmål - og flere til - vil blive taget op, når Politikens journalist i det internationale samarbejde om Football Leaks, Jeppe Laursen Brock, og formanden for Dansk Boldspil-Union, Jesper Møller, mødes til debat i Politikens Hus onsdag 28. november kl. 18.

