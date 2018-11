Danmark taber smalt til Frankrig efter slutspurt Det danske kvindelandshold i håndbold tabte 20-22 til Frankrig i første kamp i Møbelringen Cup i Norge.

Det danske kvindelandshold i håndbold var torsdag i nærkamp med de franske EM-værter, og det blev til et tæt opgør.

Danmark tabte kampen 20-22 efter at have halet ind i slutningen af EM-testkampen, som var landenes første opgør i Møbelringen Cup i Norge.

»Jeg ville gerne have vundet eller have spillet uafgjort, men ellers er det okay. Vi fik løst meget af det, vi gerne ville«.

»Vi brændte lidt meget, og jeg synes ikke, vi kan stå og glæde os helt vildt, når vi tabte, men jeg er meget godt tilfreds«, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen ifølge TV2.

Landstræneren så Trine Østergaard bringe Danmark foran 1-0, og Danmark kom også foran med to mål, men indledningen blev tæt med 6-6 efter lidt over et kvarter.

Danmark var i det hele taget godt med i opgøret i første halvleg mod et fransk hold, der jagter EM-guld på hjemmebane i december, og gik til pause bagud 10-11.

Det danske forsvar lukkede blot to mål ind i løbet af de første otte minutter, hvorefter Frankrig kom op i et højere tempo.

Anne Mette Hansen fik et slag i første halvleg, og hun satte sig derfor på bænken og blev sparet i resten af opgøret.

Anden halvleg blev indledt i dansk undertal, og Frankrig øgede til både 12-10 og 13-10 og var for første gang i kampen foran med tre mål, og med 13 minutter igen var Danmark bagud med hele seks mål.

Det franske hold diskede op med kontraspil på højt niveau og viste, at det bliver et svært hold at hamle med ved EM for de øvrige nationer.

Danmark kom dog tilbage, og 19-årige Mathilde Hylleberg scorede sit første mål for det danske landshold, da hun reducerede til 16-20.

Danskerne fik halet yderligere ind og var bagud 19-21, da Anne Cecilie la Cour reducerede.

Nadia Offendal sørgede for 20-21 på et straffekast, og Danmark jagtede med to minutter igen pludselig point.

En udvisning til Stine Bodholt gjorde det dog vanskeligt i slutfasen, og Danmark måtte indkassere det smalle nederlag.

Tidligere torsdag var Ungarn chanceløse i opgøret mod Norge i turneringen.

Nordmændene slog Ungarn, der trænes af danske Kim Rasmussen, med 25-19.

Danmark møder Norge i turneringen lørdag, mens det søndag gælder kampen mod Ungarn.

Danmark indleder EM-slutrunden med kampen mod Sverige 30. november.

ritzau