FAKTA: Sådan afgøres verdensmesterskabet i skak Efter 12 partier med pointdeling skal den næste verdensmester i skak onsdag findes i omspil.

Forsvarer den norske skakstjerne Magnus Carlsen sin VM-titel, som han har haft siden 2013, eller får vi en helt ny verdensmester i form af amerikanske Fabiano Caruana?

Det får vi svar på onsdag, når Carlsen og Caruana for 13. og sidste gang sætter sig ned ved skakbrættet i London i en direkte duel om det ultimative trofæ.

Forud for onsdagens omspil er gået 12 partier skak, der alle er endt med remis. Det er første gang nogensinde, at det er sket i en kamp om verdensmesterskabet.

Her kan du blive klogere på, hvordan onsdagens omspil kommer til at forløbe:

Først skal der spilles bedst af fire partier hurtigskak. Her har hver spiller 25 minutter til at lave sine træk i et parti, plus ti bonussekunder der bliver lagt til for hvert træk, hver spiller laver.

Point fordeles i omspil som i de 12 partier, der allerede er blevet spillet. Vinder man, får man ét point. Ender det med remis, får hver spiller et halvt point.

Hvis de fire partier hurtigskak ender med pointdeling, skifter formatet til lynskak. Her har hver spiller fem minutter til at lave sine træk plus tre bonussekunder for hvert træk.

Der vil som udgangspunkt blive spillet én kamp af to partier. Hvis kampen ender med pointdeling, spilles der én kamp mere af to partier. Der vil maksimalt blive spillet fem kampe - eller ti partier - med lynskak.

Hvis der mod al forventning stadig ikke er fundet en vinder efter både hurtig- og lynskak, spilles der ét parti med formatet armageddon.

Her vil der blive trukket lod om, hvem der får henholdsvis de hvide og sorte brikker. Spilleren, der får de hvide brikker, har fem minutter til at lave sine træk. Spilleren med de sorte brikker har fire minutter, men ender som vinder, hvis partiet ender med remis.

Kilder: Det Internationale Skakforbund (FIDE).

ritzau