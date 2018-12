Wieghorst-afløseren gjorde god reklame for sig selv, da AaB nedsablede Esbjerg

RASMUS WÜRTZ HAR spillet rekordmange superligakampe. Nu er han oppe på 442. 15 af dem for Vejle, 18 for FCK og resten som AaB’er. Han skal tænke sig godt om, før han kan svare på spørgsmålet om, hvor mange trænere han har spillet under i den bedste fodboldrække. Poul Erik Andreasen, Søren Kusk, Erik Hamrén og Ståle Solbakken, Ove Christensen, Lasse Christensen og Magnus Pehrsson, Kent Nielsen, Lars Søndergaard og Morten Wieghorst. I aftes i Esbjerg var det så træner nummer 11, der sendte den 35-årige AaB’er i kamp.



JACOB FRIIS ER FORFREMMET til chef efter fyringen af Morten Wieghorst, i første omgang for tre kampe. Han er ærke-AaB’er og var som assisterende træner en del af ’Wieghorst-projektet’, så det er ikke en ny mand med helt andre ideer og planer, end spillerne har været vant til. Han var med til kun at vinde én superligakamp ud af 12 før opgøret i Esbjerg i aftes. Men Rasmus Würtz siger, at Friis, hvis onkel var Henning Jensen, en af de største danske spillere i historien, er rigtig dygtig, bl.a. på det taktiske felt. Og Würtz føler, at AaB har en trup, der bestemt er god nok til topseks, men erkender, at spillerne, selvfølgelig, har et ansvar for, at resultaterne ikke har været i orden over en lang periode.

Jores Okore var en superstærk stopper i AaB-defensiven, som tæmmede vestjyderne, der ellers begyndte godt. Gæsterne skabte flest afslutninger, og da Lucas Andersen efter en fejl i Esbjerg-forsvaret scorede til 1-0, tog Jacob Friis-holdet førertrøjen på. Andersen øgede også til 2-0 før pausen. AaB’erne flyttede sig godt for hinanden og viste spilleglæde. Jacob Friis smilede ude ved sidelinjen, og Rasmus Thellufsen og Kasper Kusk øgede til 4-0. Bedre start kunne Wieghorst-afløseren ikke have ønsket sig, og Kaukos reducering til 4-1 betød intet.

Sportsdirektør Allan Gaarde var begejstret for præstationen og sejren. Og Jacob Friis gjorde god reklame for sig selv som debuterende superliga-træner, fordi spillerne optrådte med optimisme og var effektive i offensiven. Hverken Allan Gaarde eller Jacob Friis vil udtale sig om mulighederne for, at assistenten kan blive permanent cheftræner efter vinterpausen. Måske ser AaB sig om efter en mere erfaren træner, en dansker eller en udlænding?

I ODENSE KAN SPILLERNE fra Vendsyssel FF få lov til at optræde for flere tilskuere, end de gør på hjemmebane. Det var bundrekord med blot 1.101 på plads til hjemmekampen mod Esbjerg. Hjørring-holdet må kæmpe for livet i Superligaen, hvor fynboerne er storfavoritter i dag. Det samme skal Vejles oprykkere givetvis, og derfor vil det være et lavpunkt for David Nielsen og hans AGF-hold, hvis mødet med vejlenserne ikke vindes på mandag.

AGF-FANS ER BEKYMREDE, og i Århus Stiftstidende kan man læse en alenlang liste over, hvad der er galt med AGF. Et mystisk angriberhierarki og mangel på klasseangribere. Selvtilliden er forduftet. Ikke nok bredde i truppen. Presset tynger altid i Aarhus. Der savnes en chef på banen. Opspillet gennem midten halter. Skarpheden i front mangler. Backerne bakker. Og forsvaret er forvandlet fra beton til en spånplade. I øvrigt er AGF den ene af de to superliga-klubber, som har fyret flest trænere. Otte ligesom OB. AaB og FCK, der engang smed svenskeren Roland Nilsson ud efter blot en halv sæson, hvor holdet sluttede på førstepladsen, har fyret syv.

FCK SLUTTER IGEN EN efterårssæson som superligaens suverænt bedste repræsentant på den europæiske scene. Det er ingen overraskelse, men naturligvis al anerkendelse værd. Målsætningen om at spille med lige til det sidste i Europa League-gruppen og have en (nu spinkel) chance for at avancere til knockout-runderne er indfriet trods nederlaget til FC Zenit i Skt. Petersborg. FCK har nu gennem årene i alt spillet 193 europæiske kampe i de forskellige turneringer. Brøndby 166, OB 76, FCM 68 og AaB 62.