Indersiden: Med Bashkim Kadrii i hovedrolle ligner OB igen et tophold før mødet med mestrene i Herning Den tidligere FCK'er var med til at vinde sølv i sæsonen 2010-11, da OB havde tre trænere og brugte fem målmænd på hold, der var stærkere end holdet, som nu er ubesejret i 11 kampe.

Bashkim Kadrii var med til at blive sølvvinder med OB i sæsonen 2010-11, og nu er der store fynske forventninger til, at han kan være med til at føre Odense-holdet tilbage til toppen af dansk fodbold. Den 27-årige offensivspiller viste klassen, da han blev matchvinder med to fuldtræffere i OB’ernes 2-0-sejr over Vendsyssel FF i lørdags, og i aften kan han igen få en hovedrolle på MCH Arena i Herning.