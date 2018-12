Sydlondon er rugekassen i engelsk fodbold

Manden med zombiekniven

Det betyder meget for Croydon og omegns selvforståelse, at området leverer det ene stjernefrø efter det andet. Arbejdsløsheden og kriminalitetsraterne er ikke så slemme i Croydon som før i tiden, men det er alligevel historien om en mand, der gik amok på hovedgaden dagen før, der er på forsiden af Croydon Advertiser under overskriften ’Zombie knife attacker ’ med billede af en fyr med vilde øjne og en kniv på størrelse med Langeland i hånden. Derfor er de positive fodboldhistorier fremmende for en positiv forståelse og lokalkultur, forklarer Tim Coe.

Crystal Palaces store stjerne er igen denne sæson offensivspilleren Wilfred Zaha. Familien Zaha flyttede til Croydon fra Elfenbenskysten, da Wilfred blot var fire år og efter et mislykket ophold i Manchester United med blot to kampe er han en regulær enmandshær for ’The Eagles’, og havde han ikke valgt at stille op for fødelandet, så ville han være en del af Gareth Southgates engelske landshold. Nu er han repræsentant for det bedste, som området fodboldmæssigt kan opfostre.

»Det er ofte sådan, at unge spillere primært får chancen i de klubber, der er i problemer. Nathan Clyne og Zaha fik begge chancen på Crystal Palaces førstehold, da klubben lå i bunden af The Championship. I mere, skal vi sige stabile, klubber ville de ikke have fået chancen så hurtigt. Måske slet ikke, men omstændighederne og klubbens desperation satte fart i processen og fremskyndede deres debut. Charlton gennemgår lige nu en tilsvarende situation og er værd at holde øje med. De har en håndfuld unge og meget spændende lokale spillere i truppen lige nu«, siger Tim Coe.

Eftertragtede unge

Talentspejderen forventer, at trenden vil fortsætte de kommende sæsoner. For selv om Englands største og rigeste klubber bøffer gevaldigt op på talentsiden, så kommer der kun få unge spillere igennem fra akademierne til førsteholdet, og de vil se stadig mere grådigt mod det sydlige London.