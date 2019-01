Fakta

Udvalgte voldssager og klubbernes håndtering af det

Siden Ray Rice-sagen i 2014 har der været 20 sager, hvor NFL-spillere enten er blevet arresteret for vold mod kærester/koner, kvinder eller børn, eller NFL har fundet en ikke anmeldt sag så alvorlig, at man har givet spilleren karantæne.

Af de spillere endte de 12 med at vende tilbage til deres gamle hold eller få kontrakt hos et nyt umiddelbart efter overstået karantæne.

Her er tre udvalgte:

Greg Hardy: Stod bag et overfald på en kvinde og truede med at dræbe sin kæreste i 2014. Blev idømt en betinget dom på 18 måneders fængsel, men nåede at spille sæsonens sidste kamp for Carolina Panthers i 2014, inden Dallas Cowboys skrev kontrakt med ham i 2015. Har ikke spillet i ligaen siden.

Reuben Foster: Står bag to voldssager mod sin ekskæreste i 2018. Blev fyret af 49’ers, men Redskins skrev kontrakt med ham dagen efter.

Adrian Peterson: Blev idømt en bøde på 4.000 dollars og 80 timers samfundstjeneste. Fortsatte hos Minnesota Vikings efter dommen og er stadig aktiv i NFL.

Vis mere