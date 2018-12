Sportens julekalender: Da Lars Eller blev den første dansker nogensinde til at løfte trofæet, der anses som det sværeste at vinde

På Politiken lavede vi den første onsdag i juni et interview med Lars Eller. Det dagen før den største kamp i hans karriere. Femte opgør i Stanley Cup-finalerne anno 2018, der kunne sikre Washington titlen.

Aftalen var, at indholdet skulle bruges i et portræt, der skulle bringes, hvis han blev den første dansker nogensinde til at vinde det trofæ, som bliver omtalt som det sværeste at vinde på tværs af alle sportsgrene.

Fordi Stanley Cup-slutspillet foregår over to måneder med den ene mere opslidende kamp efter den anden.

»Jeg tror allerede, at du kommer til at bringe det fredag morgen. Vi har knækket dem«, forklarede Eller til sidst i telefonen fra USA med henvisning til modstanderen Las Vegas Golden Knights. Selvsikkert, uden at virke arrogant.

Som sagt, så gjort.

Foto: Ross D. Franklin/AP Øjeblikket, hvor Lars Eller afgjorde Stanley Cup-finalerne. (AP Photo/Ross D. Franklin)

Øjeblikket, hvor Lars Eller afgjorde Stanley Cup-finalerne. (AP Photo/Ross D. Franklin) Foto: Ross D. Franklin/AP

For i de tidlige morgentimer fredag dansk tid stod Rødovre-drengen det rigtige sted og sendte pucken i et tomt Vegas-mål, mens målmand Marc-André Fleury febrilsk forsøgte at få øje på, hvor pucken var endt efter sin redning af det første skud.

Med scoringen indskrev Lars Eller sig i dansk idrætshistorie. Det midt i en NHL-karriere, hvor han inden Washington Capitals-kontrakten havde kæmpet med at finde sin plads.

St. Louis Blues sendte ham videre efter kun en enkelt sæson. Montreal Canadiens brugte ham mindre og mindre i de afgørende situationer og endte med ikke at ville forlænge kontrakten med ham, da den stod til at udløbe.

»Det handler for først og fremmest bare om at vinde, men derefter betyder det faktisk meget for mig at få den plads i historien som den første dansker, der vinder Stanley Cup. Jeg tror ikke, at det er muligt at forklare, hvor svært det er bare at komme til finalen. Det gør mig stolt, at jeg i fremtiden kan stå som den første fra Danmark, som endte med at vinde«, sagde Lars Eller til Politiken i forbindelse med Stanley Cup-sejren.