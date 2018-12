Italiensk storklub straffes for racistiske tilråb

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 2.00 Basketball: Houston-Boston TV3 Sport 13.30 Dart: VM 19.00 Håndbold: Kiel-RN Löwen (m) 21.15 Dart: VM 1.05 Ishockey: Washington-Carolina TV3 Max 20.45 Fodbold: Southampton-West Ham Eurosport 1 11.20 Alpint: WC, styrtløbstræning (m)

Fodbold: Inter bliver straffet for de racistiske tilråb fra tilskuere mod gæsternes Kalidou Koulibaly i onsdagens topkamp mod Napoli og skal spille to hjemmekampe i Serie A uden tilskuere. En gruppe Inter-fans skulle have råbt abelyde efter Koulibaly, og ifølge Napoli-træner Carlo Ancelotti bad det gæstende hold som følge heraf gentagne gange om at få kampen suspenderet. Tre gange gjorde stadionspeakeren det også klart, at den slags tilråb ikke var tilladt, men ifølge Ancelotti stoppede det aldrig. Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo er siden kommet med en støttemeddelelse til Koulibaly på Instagram, hvor portugiseren fastslår, at det aldrig kan accepteres, at der finder racisme sted, heller ikke i fodbold.

Håndbold: Helle Thomsen stopper som landstræner for Hollands håndboldkvinder. Hendes kontrakt bliver ikke forlænget. Det sker efter gensidig aftale, lyder det fra Hollands Håndboldforbund (NHV). Dermed blev den danske træners sidste store opgave med de orangeklædte det netop afviklede EM i Frankrig, hvor Holland vandt bronze. Helle Thomsen er stadig træner for norske Molde HK.

Ishockey: Det danske U20-landshold er ikke uvant med at få et rap over næsen, når de møder de store nationer i A-gruppen ved VM. Natten til torsdag dansk tid blev ingen undtagelse, da holdet i Vancouver mødte VM-værten Canada. De forsvarende verdensmestre knuste danskerne med 14-0 og understregede dermed forskellen i talentbredden på de to nationer. Mens canadierne har en trup af spillere, der stort set alle har en fod inden for i NHL, kan Danmark kun stille med fire mand, der har været gennem den såkaldte draft. Der er imidlertid endnu ikke grund til at fortvivle for landstræner Olaf Eller, der måtte sende sine spillere hjem på hotellet under dynen, så de kan være friske til de kommende strabadser. For femte år i træk skal han nemlig forsøge at levere et lille ishockeymirakel og undgå nedrykning fra den fine selskab.

Sofie Junge er nu klar til at spille for Juventus. Foto: Lars Poulsen

Fodbold: Sofie Junge skifter Sverige ud med Italien. Torsdag blev midtbanespilleren præsenteret som ny spiller i Juventus. Den 26-årige dansker kommer fra et kort ophold i svenske Vittsjö. Sofie Junge har tidligere spillet for spanske Levante, svenske FC Rosengård og Fortuna Hjørring. Hun er noteret for 52 A-landskampe for Danmark, hvori det er blevet til fire scoringer.