Pierre-Emile Højbjerg: I min cirkel har jeg familien, mine venner og dér findes Kim Boye

I slutningen af august 2017 var Pierre-Emile Højbjerg ude af klubholdet i Southampton, og efter et brag af et gennembrud på A-landsholdet havde landstræner Åge Hareide ikke længere brug ham.

Højbjerg fortæller selv om situationen:

»Jeg havde lige fået en datter på det tidspunkt. Livet uden for banen kørte godt. Men det gik ikke lige så godt med fodbolden. Jeg kæmpede med at komme med i kamptruppen. Jeg var havnet i en situation, hvor jeg var kommet på afstand af det, som jeg elsker mest: At spille hver weekend og være med på landsholdet«.

Den 22 årige midtbanespiller får, midt i den udfordrende kamp for vende tilbage til klub- og landsholdet, en mail fra Kim Boye, der tilbyder sin assistance.

»Jeg er meget forbeholden. Jeg synes ikke, jeg har brug for det, fordi jeg har en stolthed, der siger jeg selv kan klare mig«, siger Højbjerg om Kim Boyes første forsøg på kontakt.

To-tre uger efter Boyes føler, ringer Pierre-Emile Højbjerg til den mentale træner af ren nysgerrighed. Bare lige et kort opkald for at finde ud af, hvem han er, og hvad han vil. De to ender med at tale sammen en time og aftaler at mødes i København under den kommende landsholdspause.

»Da jeg cykler hjem på Østerbro efter vores første møde, har han ramt mig. Kim så noget i mig, mens jeg var nede, noget i mig, som jeg ikke engang så i mig selv på det tidspunkt. Han kommer med stor tro på mig. Han så mig, som jeg har set mig selv hele mit liv men måske, i en periode, havde glemt«.

Hvad er det Kim Boye konkret gør?

»Kim ændrer ikke den jeg er, mit spil eller min karakter, men han forbedrer mig. Han dyrker og styrker de positive sider af mig, og holder stadig fast i den kant, der sidder i mig. Jeg gør det, jeg altid har gjort, men han ændrer på små dele af min attitude og gør mig bevidst om små reaktioner og aktioner, der gør, at jeg vokser«.

»Før ville jeg gerne være meget på verbalt, men nu er jeg mere opmærksom på at skabe en positiv konstruktiv energi og hele tiden skabe en energi, der bidrager til at skabe et positivt miljø og momentum i gruppen. Jeg har ikke ændret mig, jeg vil hellere sige, at jeg har forbedret mig«.

Hvilken betydning har Kim Boye for din karriere?

»Jeg er nu et sted i mit liv, hvor jeg står solidt og godt, og Kim har en kæmpe andel i det. Han har været banebrydende for mig og for min historie. Kim er nu en del af mit bagland. Og en stor del. I min cirkel har jeg min familie, mine venner og dér findes Kim Boye. Han er helt inde i den cirkel«, siger Højbjerg.