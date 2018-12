Lukas Lerager: Jeg ringede sidst til Kim, da jeg havde en brug for en pep-video

Lukas Lerager mødte Kim Boye i AB, hvor Boye var mentaltræner. Det var i 2011. Lukas var bare 17 år og på vej på 1. divisionsholdet. Samarbejdet med Boye er fortsat lige siden.

»Jeg var en ung fyr, men Kim kunne mærke på mig, at jeg gerne ville frem i verden. Derfor mente han, at jeg skulle tage et større ansvar. ’Du kan lige så godt gøre det nu, selv om du er ung’, sagde han til mig. Jeg skulle være mere verbalt på og dirigere med holdkammeraterne, mente Kim, for det lå naturligt til mig, selvom jeg bare var 17 år«.

Lukas Lerager brugte især Kim Boye i de første år af sin karriere, f.eks. da han efter skiftet fra AB til Viborg blev skadet en længere periode.

»Her kom Kim Boye over. Vi skrev mål ned, og vi talte om, hvad jeg kunne gøre, mens jeg var skadet. Vi lavede også en plan for, hvordan jeg hurtigst kom tilbage omkring holdet. Det handlede om, hvordan jeg bedst arbejdede stenhårdt til træning, hvordan jeg kunne blive mere professionel i min indstilling, være ligeglad med, at jeg lavede fejl, for i stedet at lære af fejlene, om at håndtere min succes, og hvordan jeg kunne blive en leder på holdet«.

Du spiller nu i Bordeaux. Brugte du Boye, da du kom til klubben?

»Ja, det gjorde jeg. Da jeg kom til Bordeaux for halvandet år senere, kunne jeg ikke tale med nogen. Jeg talte med Kim, der opfordrede mig til at bare at få styr på det basale på banen. I fodbold er det sådan, at jo højere niveau og jo flere penge, der er omkring holdet, jo mindre socialt har du sammen med de andre på holdet. Det kan godt gøre én lidt ensom. Men jeg lagde fuldt fokus på træningsbanen, og blev fast mand fra starten«.

Hvornår brugte du sidste gang Kim Boye?

»Kim og jeg taler ikke sammen hver uge. Men hvis jeg har problemer eller får en idé, kontakter jeg ham. For en måned siden kontaktede jeg Kim, fordi jeg gerne ville have en video fra ham. En optagelse med telefonen, hvor han leder mig ind i mit kamp-mode. Han sendte så en video på fem minutter, hvor han fortæller, hvad der skal ske i kampen, hvilke fokuspunkter jeg skal ha’, men videoen rummer også en sjov historie fra livet uden for banen, for at få mine tanker lidt væk, inden de skal fokuseres helt ind på kampen«.