Nykøbing Falster nedkæmper favorit og er pokalmester

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.40 Håndbold: Odense-Nykøbing F (k) TV 2 Sport 13.40 Håndbold: Randers-Esbjerg (k) 21.30 Basketball: Orlando-Detroit 00.00 Basketball: Miami-Minnesota TV3+ 17.30 Fodbold: Manch. U-Bournemouth 22.20 Am. fodbold: Minnesota-Chicago 02.20 Am. fodbold: Tennessee-Indianapo. TV3 Sport 19.00 Am. fodbold: New England-NY Jets 02.05 Ishockey: Arizona-Vegas TV3 Max 13.00 Fodbold: Crystal Palace-Chelsea 20.00 Dart: VM 6’eren 15.15 Fodbold: Southampton-Man. C. Eurosport 1 12.30 Langrend: World Cup, 10 km fri (k) 14.30 Langrend: World Cup, 15 km fri (m) 16.15 Skihop: Firebakketurneringen 04.00 Tennis: Brisbane International (m) Eurosport 2 10.30 Tennis: Hopman Cup Vis mere

Håndbold: Nykøbing Falster er ny pokalmester. Det blev en kendsgerning, da holdet i finalen i Santander Cup søndag besejrede Odense Håndbold med 28-26. Odense var på forhånd favorit, men i en tæt forestilling trak Nykøbing F. alligevel det længste strå. Første halvleg blev afviklet i et højt tempo, hvor de to kompetente mandskaber gav publikum i Esbjerg en jævnbyrdig og meget velspillet forestilling. Nykøbing kom også bedst ud til anden halvleg, og efter to minutter sørgede Kristina Kristiansen for kampens første firemålsføring med scoringen til 17-13. Men Odense var slet ikke slået. Spændingen levede igen i bedste velgående, da Mette Tranborg med ni minutter tilbage reducerede til 24-25 med sin sjette scoring på otte forsøg. Med seks minutter tilbage havde Nadia Offendal chancen for at reducere til 25-26, men målmand Sakura Hauge nappede det svage straffekast. Odense gik over til at spille syv mod seks i angrebet, men trods overtallet smed Stine Jørgensen bolden væk i det næste angreb. Det blev kostbart, og Odense kom aldrig helt op.

Fodbold: Chelsea fik søndag rettet lidt op på en sløj weekend for de store London-klubber, da holdet på udebane vandt 1-0 over Crystal Palace. Matchvinder blev midtbanedynamoen N’Golo Kanté, der efter et godt ryk ind i feltet modtog bolden fra David Luiz og elegant lagde den i nettet. Palace trykkede på i slutfasen, men den unge spanske Chelsea-målmand Kepa Arrizabalaga holdt buret rent. Sejren gav tre vigtige point i striden om Champions League-billetterne til de engelske tophold.

Skak: Det norske fænomen Magnus Carlsen slog til igen og satte rekord, da han søndag blev verdensmester i lynskak. Det var fjerde gang i træk, at den 28-årige nordmand vandt VM i disciplinen, og det er Magnus Carlsen den første i historien til at præstere. VM-titlen blev sikret, da Carlsen besejrede ukrainske Anton Korobov. VM i lynskak blev spillet over to dage i Skt. Petersborg, og Magnus Carlsen blev verdensmester med 13 sejre og otte gange remis.

Foto: Tony Ashby/Ritzau Scanpix Forleden sagde Roger Federer, at han håber på endnu en mirakuløs sæson på højeste niveau. Og han er startet godt i australske Perth. Som sædvanlig.

Forleden sagde Roger Federer, at han håber på endnu en mirakuløs sæson på højeste niveau. Og han er startet godt i australske Perth. Som sædvanlig. Foto: Tony Ashby/Ritzau Scanpix

Tennis: Roger Federer er tilsyneladende uopslidelig. Den 37-årige schweizer tager endnu en sæson på ATP Touren, og hvis man skal bedømme niveauet ud fra hans første indsats i sæsonoptakten Horman Cup i Perth, kan konkurrenterne igen godt regne med ’den gamle mester’, når der skal spilles om de store titler. Da Schweiz mødte Storbritannien i den godt besatte holdturnering, vandt Federer 6-1, 6-1 over den ellers talentfulde Cameron Norrie.

Fodbold: Et investeringsselskab med Barcelonas spanske landsholdsspiller Gerard Pique i spidsen har købt klubben FC Andorra. Det oplyser Pique ifølge AP i en pressemeddelelse. FC Andorra er stiftet i 1942 og holder som navnet antyder til i Andorra. Klubben spiller dog ikke i Andorras fodboldliga, men optræder på femteøverste niveau i det spanske ligasystem, hvor den møder hold fra Catalonien. I 1980’erne og 1990’erne var klubben i en årrække i Segunda Division B, tredjebedste række, hvilket er et foreløbigt højdepunkt. Piques erhvervelse af FC Andorra sker gennem selskabet Kosmos, der tidligere på året også investerede i tennissporten.

Håndbold: Anne Mette Hansen kommer også i den kommende sæson til at jagte europæiske triumfer med den ungarske klub Györ. Hansens oprindelige kontrakt stod til at udløbe til sommer, men parterne er blevet enige om at udnytte en gensidig option til at forlænge samarbejdet med yderligere en sæson. Dermed løber aftalen nu til sommeren 2020. Det oplyser Györ på sin hjemmeside.