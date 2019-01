Efter massiv fankritik: Næste år dropper FCK træningslejr i Dubai, og det samme bliver med overvejende sandsynlighed tilfældet for Brøndby

FC København gør det i sin pressemeddelelse klart, at klubben »aldrig haft andre motiver end at træne optimalt op til forårssæsonen, men vi forstår og respekterer, at det er et stærkt ønske fra vores fans, at vi finder en anden løsning. Det har vi valgt at lytte til«.

FCM tager også til Dubai

Foruden Brøndby og FCK tager FC Midtjylland også til Dubai senere på måneden. Det har dog ikke medført nogen kritiske fanreaktioner på de sociale medier.

Fangruppen Black Wolves har ikke ønsket at stille op til et interview med Politiken om, hvorvidt man er for eller imod, at klubben tager til De Forenede Arabiske Emirater. FC Midtjylland har ikke reageret på Politikens henvendelse om en kommentar på bevæggrundene for klubbens træningslejr i Dubai.

Kritik af klubbers træningslejr i Dubai oplevede man også i to af Skandinaviens største fodboldklubber sidste år. Det medførte, at Malmö FF og Rosenborg følte sig nødsaget til at ændre planer og afvikle træningslejren et andet sted end Dubai.