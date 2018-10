Egentlig ærgrede det Robert Skov, at der blev gjort et nummer ud af, at han tager bussen til træning, mens kollegerne kører Audi og Mercedes Hvis du også tænkte, at Robert Skov måtte overvinde et til tider tilbageholdende indre for at slå igennem i FCK's løvebur af en trup, må du tro om.

FOR ABONNENTER Spørgsmålet flyver ud som det første. Hvordan er det egentlig at rejse som en lidt tilbageholdende ung mand fra Jylland og til FC København af alle klubber? Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind