Så giv dog udødeligheden til en død dansk barnestjerne

I SIDSTE UGE HYLDEDE dansk idræt sig selv. Det skete – som sædvanlig – i Herning.

Over 10.000 festklædte danskere udgjorde den klappende kulisse til et overdådigt show, der var pyntet op med Den Internationale Olympiske Komité IOC’s repræsentant i Danmark, kronprins Frederik. Og her fik en række danske virksomheder næsten beskedent præsenteret sig som mæcener på den ellers reklamefri tv-station, DR1.

Det var en sprudlende fest, hvor tidens hotte sangere, bl.a. en kvinde, der hele tiden tog sig selv i skridtet, leverede den musikalske underholdning – og hvor landets fremtrædende, succesrige sportsfolk kom på scenen, modtog forskellige velfortjente priser, blev tiljublet fra tribunerne og lod sig overdænge med dalende guldpapirsfrynser. Alt imens de på smukkeste vis fyldte tiden ud mellem tv-værterne, de egentlige hovedpersoners, optræden.

Ja, en storslået aften var det. Og i tv-glimt fra de mange, mange konkurrencer fra det forgangne år fik vi set vort lille lands atleter tiltvinge sig både hovedroller og medaljer – med baggrund i en træningsindsats og viljestyrke, der må aftvinge respekt.

OG DET SKETE ALT SAMMEN få dage efter, at vor dronning, IOC-medlemmets mor, via tv henvendte sig til rigets ungdom og sagde, at det vigtigste er »ikke hvordan du ser ud, eller hvad du har opnået. Men hvem du er, og hvordan du er over for andre – dine venner og kammerater. Hvis man har så travlt med at opnå det bedste for sig selv hele tiden, kan man slet ikke se, hvordan andre har det«.

Jaja, fine ord, men i idrættens verden gælder der andre ting. Her hylder vi individet og den nærmest ekstreme egoisme. Her spiller alt det sociale fis en sekundær rolle, når man først har nået et vist niveau. Det er ikke mange guldvindere og millionærer, der har bekymret sig om deres næstes ve og vel på vej hen sejrsskamlen og banken.

Sådan må det nødvendigvis være, når vindere skabes, ikke sandt? For at man kan blive nummer et, skal der jo være nogen på de næste pladser – ellers er der ikke tale om konkurrence.

AFTENENS STORE VINDER i Herning blev den tennisspillende udlandsdansker, mangemillionæren Caroline Wozniacki.

Hun modtog dagbladet B.T.s guldpris – og hun blev af Danmarks Idrætsforbund og Jyllands-Posten kåret til, for anden gang, Årets Sportsnavn. Og hun var særdeles stolt af begge ting, fortalte hun i en direkte billedtransmission fra Australien, hvor der fra mandag spilles Australian Open om en frygtelig masse penge.

Caroline Wozniacki er det lysende billede på vores måde at måle succes: Udstrålingsstærk, glamourøs, rig og ung – det hele sådan lidt hollywoodagtigt. Nogle vil kalde hende et forbillede med en stor global karriere og et privatliv, der deles mellem fashionable Monaco og mægtige USA. Noget, som rigtig mange mener, det er værd at stræbe efter. Og hun er utvivlsomt også ’inde i hovedet’ på alle tennissportens pigespillere.

Og en dag bliver tennisdronningen Caroline Wozniacki da også stensikkert optaget i dansk idræts Hall of Fame, naturligvis. Det ligger lige for – og så vil vi fremhæve, at hun kommer fra Odense og bl.a. har været medlem af tennisklubben i Køge. At hun trods sit liv langt fra fødelandet er en af vore egne.

DET BLEV SVØMMEREN Lotte Friis på store jubelaften i Herning: optaget i Hall of Fame – som højdepunktet på den altfavnende tv-transmitterede prisuddeling.