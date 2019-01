Mellemøstens øjne hviler på Jordans kvinder

Fodboldlandsholdet fungerer ikke kun som rollemodeller for piger i Jordan, men for sportens udbredelse i en hel region. I disse dage kæmper spillerne for at holde fast i den forståelse.

Holdlederen klapper i hænderne for at få ro.

»Yallah«, råber den lille tætte kvinde med krøller. Hun vifter med hånden for at fortælle, at det jordanske fodboldlandshold skal løbe på banen til dagens træning.

De 25 spillere sidder på række i omklædningsrummet på det stadion i hovedstaden Amman, hvor de for sidste gang mødes til træning, inden de rejser til Bahrain.

Her spiller de i disse dage ved kvindernes mellemøstlige mesterskaber i fodbold (WAFF), hvor eneste acceptable mål er at manifestere, at de er frontløbere. Både sportsligt, men også for den ligestillingskamp, der foregår på banen på vegne af hele deres køn. De spiller i en region, hvor de stadig kæmper for at ændre en forståelse, der tilsiger, at kvinder skal passe en familie. Ikke være fodboldspillere.

Vinterkulden er hårdere, end man ville have forventet af en ørkenstat, for Amman ligger højt. I omklædningsrummet står en termokande med te, som spillere og trænere kan varme sig på. Alligevel er langt de fleste iført shorts.

Spillerne retter lidt på håret. Så på strømperne. Alle rejser de sig og løber gennem døren og ud for at varme op på kunstgræsbanen, der denne januaraften er oplyst af store projektører.

Nogle er unge og nye i landsholdssammenhæng. Andre har været med på hele rejsen siden landsholdets begyndelse tilbage i 2005. Men fælles for dem alle er, at de med deres 52.-plads på Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) verdensrangliste er det bedst placerede hold i Mellemøsten.

Det jordanske fodboldlandshold for kvinder inden træning i hovedstaden Amman.

Det jordanske fodboldlandshold for kvinder inden træning i hovedstaden Amman.

Det gør dem ikke kun til rollemodeller for piger med fodbolddrømme i deres hjemland, men til forbilleder for spillere i en region. En rejse, der har taget 14 år.

»Vi har rykket noget for kvindefodbold. I starten mødte vi meget modstand. Folk syntes, det var mærkeligt, at kvinder spillede fodbold. Vi lever i et lukket samfund sammenlignet med Europa«, siger Maysa Jbarah, 29 år og angriber.

Selv om hun er kortklippet, har hun pandebånd på for at holde håret væk fra ansigtet, mens hun træner. Hun sidder på en bænk på sidelinjen og puster ud.

»Det er en god følelse at have gjort en forskel«, siger angriberen.

Mellemøstens bedste

Efter de jordanske kvinder ligger Iran med en placering som nummer 60 på verdensranglisten som det næstbedst placerede hold, hvis man kigger på dem, Jordan agter at sammenligne sig med. De Forenede Arabiske Emirater ligger på plads nummer 92.

I Afghanistan har en gruppe af kvinder på samme måde som i Jordan stablet et landshold på benene, men en skandale om seksuelle krænkelser ramte i efteråret holdet. Det fik efterfølgende Fifa til at suspendere præsidenten for det det afghanske fodboldforbund.

Selv om de fleste af landene i regionen har et hold, er det dog ikke alle steder, at kvindefodbold er blevet en etableret del af sportens verden. Sådan forklarer Soleen al-Zoubi, som står i spidsen for Det Jordanske Fodboldforbunds kvindeafdeling og er tidligere landsholdsspiller, situationen.

»For at være ærlig ser landene omkring os op til os, når det kommer til kvindefodbold. Nogle af dem arbejder hårdt for at forbedre deres landshold. Libanon for eksempel. Deres liga er stærkere end vores, som det er i dag«, siger hun.

Hun fortæller, at lande som De Forenede Arabiske Emirater og Palæstina bliver bedre, mens Kuwait og Saudi-Arabien også »så småt« er begyndt at fokusere på deres kvindeafdeling. Indtil videre holder Jordan dog fast i førerpositionen.

For år siden havde landsholdet kunnet være i fred, men i dag står flere journalister på sidelinjen, mens spillerne træner forsvarsformationer. De vil snakke med dem om, hvad deres forventninger til den kommende turnering er.

Den jordanske befolkning interesserer sig for holdet. Og det er et stort skridt, lyder det fra Maysa Jbarah.

Maysa Jbarah, 29 år og angriber. Hun spiller til daglig i den næstbedste franske lige og er dermed den eneste jordanske spiller i Europa.

Maysa Jbarah, 29 år og angriber. Hun spiller til daglig i den næstbedste franske lige og er dermed den eneste jordanske spiller i Europa.

»Da folk fik øjnene op for, at vi var gode, vandt vi langsomt mere opbakning. I dag har vi flere tilhængere, og folk kommer rent faktisk for at se vores landskampe«, siger Maysa Jbarah.

»Men vi kan godt gøre endnu mere. Sidste år håbede vi på at kunne kvalificere os til VM. Det missede vi. Det kommer forhåbentligt til at ske en dag«, fortsætter hun.

Jbarah spiller til daglig i Grenoble i den næstbedste liga i Frankrig. Hun er den eneste af holdets spillere, der lever af at spille professionel fodbold. En position, som hun håber kan give flere i regionen håb om, at det er muligt at skabe en fodboldkarriere i udlandet.

Misset VM

Konkurrencen uden for Mellemøsten er hårdere. Derfor trækker international erfaring. VM-kvalifikationen ved Asian Cup i 2018, som Maysa Jbarah snakker om, hviler som en stor skuffelse over samtlige spillere. Efter 14 års arbejde med at skabe et etableret landshold for kvinder ville det have været kulminationen at deltage ved mesterskaberne blandt verdens bedste. Men sådan gik det ikke.