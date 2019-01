Karakterbogen: For pokker - det er jo næsten pinligt, så nemt det er. Men der skulle en skideballe til

Tredje kamp, tredje sejr. Ja, tredje ’træningskamp’ kan man roligt sige. Og der venter endnu en tirsdag aften mod Østrig, dog i væsentlig højere sværhedsgrad – før VM-slutrunden endelig byder på en rigtig kamp torsdag: Den mod Norge. Og det er jo grotesk at tænke på, når det gælder en turnering om verdensmesterskabet.

Landstræner Nikolaj Jacobsen havde satset på sin B-kæde for at få alle mand godt ind i turneringen – og valgte fra start at spare Niklas Landin, Mikkel Hansen, René Toft og Rasmus Lauge. Ydermere var landsholdet uden hvirvelvinden Casper U. Mortensen, der skulle pleje et lettere skadet knæ.

Det gik ikke prangende godt. Ikke at sejren på noget tidspunkt var i den mindste fare, men rytmen var ikke i orden, koncentrationen var slap, tempoet lunkent og fighterviljen nougatblød. En indsats, der må karakteriseres som slap, og skruerne blev først strammet, da en vred og irriteret landstræner besluttede at sætte holdets kraftværk, Lauge, på banen kort før pausen. Det rettede op på sagerne, og holdet kunne køre en overbevisende 34-22-sejr i hus.

Men i Herning blev der sunget og klappet, for man fik set girafferne levere det, man var kommet efter: en jubelaften på den jyske savanne.

1. Niklas Landin 4

Han skulle have haft en stille aften som tilskuer, men da målmandskollegaen Green ikke fik vist det bedste, blev det til 25 minutter på banen. Det blev til fire redninger og et klaret straffekast. Ganske hæderligt.

16. Jannick Green 2

Ikke nogen overbevisende præstation, levede ikke op til det, han kan. Fik chancen fra starten, men formåede ikke at udnytte den. Og blev skuffet og ærgerlig udskiftet. Men megen hjælp fra forsvaret var der heller ikke.

4. Magnus Landin 7

Var eneste mand på venstre fløj, idet kontraesset Mortensen var ude med en lille knæskade. Lillebror Landin blev kampens topscorer med 7 mål på 8 forsøg. Han arbejdede godt i forsvaret, men pådrog sig også en dum udvisning. En god indsats, der er med til at understrege, at det danske landshold råder over en venstreside i topklasse.

10. Nikolaj Markussen 4

Det var kampen, som Markussen skulle udnytte til for alvor at skyde sig ind i turneringen. Men i første halvleg, hvor han spillede i stedet for Mikkel Hansen, brændte han fire skud og scorede kun ét mål. Han blev taget ud efter 21 minutter – men kom igen i det sidste kvarter, hvor Rasmus Lauge var dirigent. Og dér var han mere skarp og fik løftet sit spil til et 4-tal.

FAKTA Karaktererne · 12: Fremragende præstation · 10: Fortrinlig præstation · 7: God præstation · 4: Jævn præstation · 02: Tilstrækkelig præstation · 00: Utilstrækkelig præstation · -3: Ringe præstation · U.b.: Uden for bedømmelse (ingen/for lidt spilletid)

11. Rasmus Lauge 7

Han skulle slet ikke have været på banen, men da holdet ikke kunne skifte til 3. gear, blev han kort før pausen sendt på banen af en irriteret landstræner. Og det forandrede det danske spil, at chaufføren var tilbage og viste vejen. Han satte tempoet, fodrede medspillerne med gode afleveringer og fik holdet til at ranke ryggen.

Foto: Jens Dresling VM i håndbold: Danmark - Saudi-Arabien. Danmarks Anders Zachariassen.

VM i håndbold: Danmark - Saudi-Arabien. Danmarks Anders Zachariassen. Foto: Jens Dresling

14. Anders Zachariassen 7

5 mål og en slidsom indsats i forsvaret leverede Flensburg-spilleren. En virkelig arbejdsom indsats, der fik udnyttet sit gode samarbejde med leverandøren, Lauge. Han kunne gå tilfreds til omklædningsrummet.

17. Lasse Svan 2

Han fik en rolig aften. Blot 17 minutter på banen og en enkelt scoring. Svan har friske ben til Østrig-kampen, som bliver en noget anden aften.

19. René Toft U.B.

21. Henrik Møllgaard 2

Det var som om Møllgaard følte sig ’forladt’ uden sin faste makker, René Toft. Han var ofte tung overfor de letbenede arabere, fandt sig aldrig rigtig til rette.

22. Mads Mensah 2

En noget lala-indsats. Enkelte gode aktioner, men han formåede ikke at få sat holdet i omdrejninger fra playmakerpladsen. Han har det bedre mod stærkere modstander.

24. Mikkel Hansen 4

Skal han overhovedet have en karakter? Spillede et enkelt minut, men var på banen ved 3 straffekast og scorede på dem alle. Så et 4-tal uden sved er i orden.

25. Morten Olsen 2