City vinder for femte gang i træk efter december-krisen

Gabriel Jesus blev dobbelt målscorer i 3-0-sejr over Wolverhampton.

Tre nederlag i fire kampe op til jul kostede Manchester City førstepladsen i Premier League, men nu har de forsvarende engelske fodboldmestre genvundet vinderformlen.

Det gik i aften ud over Wolverhampton, der i en ensidig kamp på Etihad Stadium blev besejret 3-0.

Siden nederlaget ude mod Leicester 26. december var det Manchester Citys femte sejr i træk fordelt på de tre engelske turneringer, som City skal håndtere samtidig med de forestående Champions League-ottendedelsfinaler mod Schalke 04.

3-1 over Southampton, 2-1 over Liverpool, 7-0 over Rotherham i FA Cuppen, 9-0 over Burton Albion i en ligacup-semifinale og aftenens 3-0-sejr giver imponerende 24-2 i løbet af 16 dage.

To mål og et rødt kort i første halvleg

Gabriel Jesus fik en hoevdrolle mod Wolverhampton som dobbelt målscorer, efter at brasilianeren forleden scorede 4 af målene mod Burton Albion.

Efter 10 minutter udnyttede Gabriel Jesus et perfekt oplæg fra Leroy Sané og det blev 2-0 efter 39 minutter, da der blev begået endnu et straffespark mod Raheem Sterling. Det var 11. gang, Sterling fremtvang et straffespark, og dermed er der de seneste fire sæsoner kun begået flere straffespark mod Jamie Vardy og Wilfried Zaha.

Mellem de to første scoringer blev Wolverhampton reduceret til ti mand, da Willy Boly blev præsenteret for et direkte rødt kort efter en hensynsløs tackling af Bernado Silva.

Pep Guardiola sendte i løbet af 2. halvleg Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan og Sergio Aguero på banen, og førstnævnte fremtvang 3-0-målet, da belgierens indlæg via et par Wolverhampton-ben blev forvandlet til et selvmål.

