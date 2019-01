Sharapova sejrer sig til mestermøde med Wozniacki

Tennis. Caroline Wozniacki og Maria Sharapova har vundet Australian Open med ti års mellemrum, og nu skal mestrene fra 2018 og 2008 mødes i tredje runde af årets turnering. Den 31-årige russer overvandt ligesom Wozniacki svensk modstand i anden runde, da hun besejrede Rebecca Pettersson 6-2, 6-1. Sharapova er seedet som nummer 30 i sin grandslam-turnering nummer 55, mens der er tale om grandslam-turnering nummer 47 for den 3.-seedede dansker.

Badminton. Første runde af Malaysia Masters gav seks sejre og fire nederlag til de danske deltagere. I herresingle er Viktor Axelsen og Hans-Kristian Vittinghus efter sejre over japanere videre til et rent dansk opgør i anden runde, hvor også kvalifikationsspilleren Victor Svendsen er med, efter sydkoreaneren Lee Hyun-Il måtte opgive med en skade tidligt i kampen. Line Kjærsfeldt skal efter sejr over indoneseren Lyanny Alessandra Mainaky møde den topseedede, Tai Tzu Ying fra Taiwan. I herredouble er 4.-seedede Kim Astrup/Anders Skaarup og David Daugaard/Frederik Søgaard videre.

Tennis. Når kvindernes juniorturnering går i gang ved Australian Open, er det med Clara Tauson som topseedet, og den 16-årige dansker kommer til Melbourne med en frisk triumf. Ved en juniorturnering i Traralgon vandt Clara Tauson finalen over den jævnaldrende canadier Leylah Annie Fernandez med 6-2, 6-3. På vej mod finalen vandt Clara Tauson fem kampe og tabte kun et enkelt sæt i semifinalen mod den 9.-seedede brite, Emma Raducanu.

Golf. Søren Kjeldsen var sprudlende i årets første turnering og præsterede 9 birdies i Abu Dhabi HSBC Championship. Det rakte til en runde i 6 slag under par og en delt 6.-plads, 4 slag efter den forrygende irer Shane Lowry, der leverede 10 birdies i en bogeyfri runde. Joachim B. Hansen er næstbedste dansker med en runde i 69 slag, Thomas Bjørn brugte 70, Lucas Bjerregaard 71 og Thorbjørn Olesen 75. Sidstnævnte fik dog et opmuntrende afslutning på runden, da han efter 5 bogeys var næstsidst i turneringen, inden han sluttede med dagens 2 eneste birdies.

Fodbold. Lars Larsen, grundlæggeren af forretningskæden Jysk, er en potentiel køber af Silkeborg IF, der har sat 1. divisionklubben til salg. »Man skal ikke tro, at ’det rige svin’ bare altid står klar med pengepungen, uanset hvad det drejer sig om. Sådan er det også i det her tilfælde. Men hvis fansene er klar til at bidrage, og resten af byen også bakker op med køb af eksempelvis 49 procent af aktierne, kan det da godt være, at jeg vil købe 51 procent«, siger Lars Larsen til Midtjyllands Avis.

Foto: Adnan Abidi/Ritzau Scanpix Amerikaneren Frances Tiafoe er videre til 3. runde efter sejr over sydafrikaneren Kevin Anderson.

Amerikaneren Frances Tiafoe er videre til 3. runde efter sejr over sydafrikaneren Kevin Anderson. Foto: Adnan Abidi/Ritzau Scanpix

Tennis. Kevin Anderson blev den hidtil højest rangerede taber i årets Australian Open, da den 5.-seedede sydafrikaner blev besejret af amerikaneren Frances Tiafoe, der er nummer 39 på verdensranglisten. 20-årige Tiafoe vandt over sidste års Wimbledonfinalist med 4-6, 6-4, 6-4, 7-5 og er i 3. runde af en grandslam for anden gang, efter at han også vandt to kampe i Wimbledon sidste år. I 3. runde venter den 34-årige italiener Andreas Seppi, der deltager i Australian Open for 16. år i træk.

Tennis. Roger Federer har endnu ikke afgivet sæt i sin 21. (!) deltagelse i Australian Open, men den forsvarende mester måtte kæmpe for det i 2. runde mod den britiske kvalifikationsspiller Dan Evans, der er 189 på verdensranglisten. 37-årige Federer, der har vundet turneringen seks gange og i år er 3.-seedet, vandt 7-6 (7-5), 7-6, (7-3), 6-3 og møder i 3. runde amerikaneren Taylor Fritz (nr. 50).