Bedste VM-start nogen sinde: Danmark har ikke tabt en indledende kamp siden 2007

Da Morten Olsen i tirsdags skævede mod uret i Boxen og dernæst i næstsidste sekund med et kraftfuldt underhåndsskud hamrede bolden i kassen til 28-17 mod Østrig, resulterede det i en af de rekorder, som kun vindøjede talnørder går op i.

Selv om det da ser imponerende ud med en dansk VM-start med fire sejre i træk, er det på ingen måde usædvanligt. Det er på nærmest mere reglen end undtagelsen, eftersom det er femte gang i de seneste seks VM-slutrunder, at Danmark har vundet de første fire kampe.

Håndbold Danmark til VM Danmark har spillet 150 kampe ved VM-slutrunder. De har givet 93 sejre, 6 uafgjorte og 51 nederlag med en samlet målscore på 3.674-3.233.

Danmark har i de 150 kampe mødt 39 forskellige modstandere, hvor af 5 ikke længere eksisterer, DDR, Jugoslavien, Sovjetunionen, Tjekkoslovakiet og Vesttyskland.

Modstanderne fordeler sig med 23 europæiske, 5 afrikanske, 5 asiatiske, 3 sydamerikanske, 2 nordamerikanske og Australien.

Island, Sverige og Polen deler æren som Danmarks hyppigste VM-modstander med hver 10 kampe. Danmark har 8-2 i sejre mod Island, 5-5 mod Polen og 4-6 mod Sverige.

Danmark har vundet samtlige VM-kampe mod Angola (2), Australien (1), Bahrain (1), Brasilien (3), Canada (1), Chile (2), Egypten (3), Grækenland (1), Makedonien (2), Marokko (1), Norge (3), Qatar (2), Saudi-Arabien (3), Schweiz (2), Serbien (2), Slovenien (2) og Tjekkiet (1). DDR er den eneste nation, Danmark aldrig har besejret - og heller ikke kommer til at besejre. Den eneste indbyrdes VM-kamp var bronzekampen i 1978, som DDR vandt 17-12.

Danmarks seneste nederlag til en ikke-europæisk modstander er fra 2005, da Tunesien som værtsnation vandt 25-22.

De to eneste andre danske nederlag til ikke-europæiske nationer: Cuba (24-32) i 1999 og Algeriet (24-25) i 1995. Vis mere

Men med sejren på 11 mål over Østrig er Danmark nået op på en samlet sejrsmargin på 60 mål, og det er lige akkurat en dansk VM-rekord. Den hidtil bedste danske VM-start var fra 2011, da Danmark vandt de første fire kampe med sammenlagt 59 mål, hvilket først og fremmest skyldes den indledende sejr på 47-12 over Australien, der markerede en anden rekord som den største danske VM-sejr nogen sinde.

Med sejren over Østrig satte Danmark faktisk VM-rekord for anden kamp i træk. Med 34-22 over Saudi-Arabien i mandags vandt Danmark for første gang tre kampe i træk med en tocifret marginal og den rekord blev altså forbedret til fire kampe i træk med de +11 mål mod Østrig.

31 indledende kampe uden nederlag

En enkelt skeptiker kunne så indvende, at det da bare manglede, når årets modstandere har været ikke-europæiske, men det har såmænd også været ganske normalt, siden VM-slutrunden i 1995 blev udvidet fra 16 til 24 deltagere. For to år siden mødte Danmark endda kun ét europæisk hold i den indledende runde.

Slutrundernes spillesystem er blevet ændret talrige gange siden udvidelsen til 24 hold, men i de seneste seks slutrunder er der afviklet et indledende gruppespil, hvor hvert hold har spillet fem indledende kampe. Og i den fase har Danmark været fuldstændig suveræn.

I 2007 var der fire hold i hver gruppe, og dengang i Tyskland indledte Danmark med at tabe 30-29 til Ungarn.

Siden har Danmark ikke tabt én eneste kamp i VM’s indledende runde.

29 sejre og 2 gange uafgjort (begge i 2015 mod Argentina og Tyskland) er det blevet til, inden Danmark i aften møder Norge - der for resten også har vundet årets første 4 kampe med en samlet målscorer på +60.

9 VM-sejre i træk i 2011

Selv om det skulle blive til en femte sejr i træk til Danmark, er der ingen historisk garanti for succes videre i turneringen.

Godt nok gik Danmark i både 2011 i Sverige og 2013 i Spanien hele vejen til finalen med henholdsvis 9 og 8 sejre, men da Danmark i 2017 i Frankrig havde vundet alle 5 gruppekampe over Argentina, Egypten, Sverige, Qatar og Bahrain, sluttede VM-deltagelsen med nederlag på 27-25 til Ungarn i ottendedelsfinalen.

Ét dansk nederlag er i øvrigt blevet kutyme for Danmark i VM-slutrunderne. Det har været tilfældet i de seneste fire. I finalerne i 2011 (Frankrig) og 2013 (Spanien), i kvartfinalen i 2015 (Spanien) og ottendedelsfinalen i 2017 (Ungarn).

Så et nederlag til Norge i aften behøver ikke nødvendigvis at være skidt. Da Danmark i 2008 vandt EM-guld, var det efter ét nederlag undervejs. Til Norge.