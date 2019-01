Dansk stjernetrio skal opveje tabet af forsvarets styrmand

FOR ABONNENTER

Tabet af forsvarsstyrmanden René Toft Hansen ramte den danske VM-trup hårdt dagen efter den strålende præstation mod Norge, der i et dramatisk opgør blev besejret 30-26. Hvor stort savnet af den rutinerede og nu lyskeskadede stregspiller bliver, får vi et svar på allerede i aften, når Ungarn står på menuen i den første kamp i mellemrunden, og det er helt oplagt, at en række andre danske nøglespillere skal levere på samme høje niveau som mod nordmændene for at opveje tabet af krumtappen.