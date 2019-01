Hvorfor har Mbappe og Cavani mon begge en bold under trøjen?

Sport i tv Lørdag 19. januar DR1 14.30 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 20.30 Håndbold: VM, Danm.-Ungarn (m) TV 2 Sport 06.30 Badminton: Malaysia Masters 18.00 Håndbold: VM, Sverige-Tunesien (m) 20.30 Håndbold: VM, Tyskland-Island (m) 22.35 Basketball: Philadelphia-Oklahoma 01.55 Cykling: Tour Down Under, 6. etape 05.50 Badminton: Malaysia Masters TV3+ 18.25 Fodbold: Arsenal-Chelsea 21.00 Boksning: Nordic Fight Night TV3 Sport 09.10 Langrend: La Diagonela 15.30 Fodbold: B. Leverkusen-Gladbach 20.00 Motorsport: Race of Champions 01.05 Ishockey: Dallas-Winnipeg TV3 Max 15.30 Fodbold: Eint. Frankfurt-Freiburg 17.30 Boksning: Nordic Fight Night 6’eren 13.00 Fodbold: Wolverhampton-Leicester 16.00 Fodbold: Liverpool-Crystal Palace Eurosport 1 07.00 Tennis: Australian Open 14.30 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 16.00 Skihop: World Cup, holdkonkurr. 19.45 Billard: Snooker - Masters 01.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 07.00 Tennis: Australian Open 10.30 Alpint: World Cup (k) 14.00 Billard: Snooker - London Masters 21.00 Golf: Desert Classic 01.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Fodbold. Paris SG styrer mod endnu et fransk mesterskab. Lørdag gik det ud over bundproppen i Ligue 1, Guingamp, der blev spillet sønder og sammen af pariserne, der anført af de to tremålskytter Kylian Mbappe og Edinson Cavani sejrede med vanvittige 9-0. Neymar bidrog også til målfesten med to mål, mens Thomas Meunier satte prop i med 9-0-scoringen i 83. minut. Efter deres hattrick sneg Kylian Mbappe og Edinson Cavani sig ud af Parc des Princes med hver deres kampbold under trøjen som det klassiske bevis på, at de hver især havde fundet vejen til nettet tre gange. 9-0-sejren er den største i Ligue 1, siden PSG for små tre år siden sejrede med samme cifre på udebane mod Troyes.

Neymar & Mbappe linking up x #PSGEAG pic.twitter.com/IbeUAbWOgF — GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) 19. januar 2019

Fodbold. Det danske U21-landshold tabte den anden testkamp på træningsturen til Mexico, da det blev 1-2 mod værterne. Det danske mål til 1-0 blev scoret af Newcastle-angriberen Elias Sørensen.

Fodbold. Den portugisiske kantspiller Diogo Jota var den afgørende faktor, da Wolverhampton i den tidlige lørdags kamp i Premier League sejrede 4-3 i et målorgie mod Leicester, der var nede med to ved pausen, men i løbet bare 6 minutter i 2. halvleg fik reduceret og udlignet. Men Diogo Jota, der også scorede til 1-0, fik øget til 3-2, inden Leicester-anfører Wes Morgan i 87. minut fik udlignet til 3-3. Næsten fire minuter inde i tillægstiden passerede Diogo Jota så danske Kasper Schmeichel i Leicester-målet for tredje gang og sikrede sit hold sæsonens 9. sejr.

Fodbold. Sevilla og landsholdsanfører Simon Kjær holdt stand på Bernabeu mod Real Madrid i 78 minutter, men så scorede Casimero til 1-0 for storklubben på et langskudsdrøn, inden Luka Modric cementerede sejren i sidste minut. Real Madrid og Sevilla byttede dermed plads i tabellen i La Liga, hvor Real er ny 3’er.

Fodbold. Ekslandsholdsspilleren Marcell Jansen er ny præsident i den tyske storklub Hamburger Sport-Verein, der er tophold i den næstbedste række. 33-årige Jansen sejrede i et kampvalg mod klubbens tidligere finanschef Ralph Hartmann.

Tennis. Topseedede Novak Djokovic måtte afgive sæt i 3. runde ved Australian Open i Melbourne, men serberen slog alligevel canadieren Denis Shapovalov 6-3, 6-4, 4-6, 6-0. Djokovic møder nu russeren Daniil Medvedev. Nattens kampe bød også på avancement til tyskeren Alexander Zverev (seedet 4). I damesingle viste topseedede Simona Halep fra Rumænien sig i en noget mere stabil udgave end i de første to runder. Halep var med 6-2, 6-3 en klasse bedre end den amerikanske veteran Venus Williams. Lillesøster Serena Williams var nådesløs i sit 3. rundemøde med Dayana Yastramska fra Ukraine. 6-2, 6-1 sluttede det til Serena Williams, der nu møder Simona Halep.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen er sammen med Marcelo Demoliner klar til 3. runde i Australian Open i herredouble. Sammen med sin brasilianske makker, Marcelo Demoliner, vandt Frederik Løchte Nielsen tidligt lørdag morgen 6-3, 6-2 over det 10.-seedede par Dominic Inglot og Franko Škugor. I ottendedelsfinalen venter duoen med Raven Klaasen og Michael Venus. Efter Caroline Wozniackis exit er Frederik Løchte Nielsen sidste danske senior, der er tilbage i turneringen. Holger Vitus Nodskov Rune og Clara Tauson spiller 1. runde i juniorrækkerne natten til søndag.

Motorsport. Legendariske Michael Schumachers 19-årige søn Mick har skrevet kontrakt med Ferrari, som faderen vandt 5 VM-titler i formel 1 på stribe for. Mick Schumacher skal forud for den kommende formel 1-sæson være del af Ferraris testprogram. »Det er klart, at Ferrari har haft en stor plads i mit hjerte, siden jeg blev født, og har også en stor plads i hjertet på min familie, og derfor glæder jeg mig over dette skridt«, siger Schumacher, der i 2018 vandt formel 3-mesterskabet og rykker i år op i formel 2.

Håndbold. Lørdagen bød på tre danske sejre i kvindernes EHF Cup. Team Esbjergs strøg til top i EHF Cuppens gruppe A ved at besejre tyske Bietigheim 28-27 på hjemmebane. Estavana Polman scorede 9 mål for vestjyderne, der har 5 point efter 3 kampe. Viborgs kvinder er ligeledes ubesejret i gruppe C efter den tredje sejr på stribe. I Rusland blev Kuban Krasnodar slået i topopgøret med 31-27 – blandt andet på 9 mål hver af Kristina Jørgensen og Ann Grete Nørgaard. I gruppe D kom Nykøbing Falster på tavlen ved at vinde 31-26 på hjemmebane mod spanske Bera Bera. Dione Housheer scorede hele 10 gange.

Skisport. Det amerikanske alpinfænomen Lindsey Vonn er ikke helt oppe i omdrejninger efter en skade tidligt på sæsonen. I årets anden start måtte hun nøjes med en niendeplads i World Cup-styrtløbet i italienske Cortina d’Ampezzo. Østrigske Ramona Siebenhofer vandt.