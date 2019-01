Karakterbogen Først gik det godt, så lidt skidt - og så helt forrygende med flyvende fløje. Hurra, hurra, hurra!

Et ubesejret dansk håndboldlandshold er klar til VM-semifinalen. I Hamburg mod slemme, slemme Frankrig. Men sejren på 30-26 over Sverige må have givet det danske hold troen på, at de også kan slå de gæve gallere.