Rasmus Lauge: »Vi har fejet al modstand af banen. Nu kan vi godt nyde det og sige, at vi har leveret en vanvittig præstation«

31-22.

Guldmedaljer ved verdensmesterskaberne i håndbold for første gang, og det med en margin, der kan forstås af enhver.

En af de vigtige årsager var måland Nicklas Landin, der stod solidt i målet for Danmark.

»Endelig mand, endelig«, er det første han siger, da DR fanger spilleren efter kampen.

»Det er ubeskriveligt. Det var en helt fantastisk kamp. Det er fantastisk ligegyldigt hvad.Uanset, at vi får nogle skader i forsvaret, så kommer de andre ind og kæmper røven ud af bukserne«.

»Hvordan fejrer man et verdensmesterskab?«, ville DR’s reporter vide.

»Det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig prøvet før. Det vil tiden vise«.

Jeg har bare lyst til en rigtig stor fadøl Landstræner Nikolaj Jacobsen

Et vildt 2019

Den danske verdensstjerne Mikkel Hansen var tydeligt berørt - og temmelig hæs - da DR fangede ham.

»Det har været en hel vanvittig start på 19 for mig. Først det største, at få en søn med min dejlige kæreste, og så det her. Det kunne ikke være en vildere start på 2019 for mig«, siger han til DR:

»Vi har haft kæmpe overskud, og har været gode til at justere både offensivt og defensivt. Hver gang Norge justerede på noget i dag, så gjorde vi det også«.

DR fanger Mikkel Hansen igen efter guldceremonien - med sin angiveligt første øl i fire måneder og en guldmedalje med knækket strop.

»Jeg synes vi har været rigtig dygtige gennem hele turneringen. Vi har måske tidligere kæmpet lidt med attituden, men vi er blevet bedre til at stille krav til hinanden. Nu er det fedt nok at uddele skideballer til hinanden, hvis nogen ikke er ordentligt til stede«, siger Mikkel Hansen lidt .

»Og så hjælper det også at være på hjemmebane foran 15.000 publikummer«.

Fejede al modstand af banen

»Det er også sjovt at vinde tæt til sidst. Men hold fast vi har spillet godt. Vi har fejet al modstand af banen. Nu kan vi godt nyde det og sige, at vi har leveret en vanvittig præstation«, siger Rasmus Lauge.

»Alle de andre år jeg har været med har det også været hyggeligt. Men den stemning der har været i dag har jeg aldrig hverken som tilskuer eller spiller oplevet i Danmark. Havde den her kamp været tæt, så kan jeg heller ikke forestille mig, at vi kunne tabe den«.

Hans Lindberg, der har været skadet, men blev skiftet ind i truppen forud for aftenens kamp, tillader sig også at være stolt.

»Det er svært at fatte. Ingen har kunnet yde os modstand i den her turnering«, siger han.

Det er udelukkende til allersidst i VM-turneringen, siger han, at Danmark mister koncentrationen. Og på det tidspunkt var der ingen diskussion om, hvem der ville løbe med guldmedaljerne.

»De sidste seks minutter havde vi svært ved ikke bare at rende rundt og kramme hinanden. Det blev måske ikke det mest seriøse håndbold vi har spillet«

Og så en stor fadøl

Landstræner Nikolaj Jacobsen er også ekstatisk lykkelig.

»Alle mulige følelser kører rundt over det hele. Jeg er ved at tude det ene øjeblik og mega stolt det andet øjeblik. Jeg har bare lyst til en rigtig stor fadøl, siger landstræner Nikolaj Jacobsen til TV2.

»Det her er det største for mig. Det er ubeskriveligt fantastisk«, siger Jacobsen iført trøje med guldskrift.

Jeg bed slet ikke negle i anden halvleg. Vi lammetævede dem jo Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Den var hjemme 8 minutter før tid

Der er to gange Landin på det danske landshold. Lillebror Magnus Landin på 23 år, begyndte at tro på at VM-guldet var hjemme allerede inden der var fløjtet af.

»Det var måske da der manglede 8 minutter og vi var foran med 10 mål«, siger han.

»Det er en helt ubeskrivelig følelse. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg er meget stolt og rigtig, rigtig glad:«

»Vi spiller virkelig, virkelig godt både angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt«.

Han bliver bakket op af landets statsminister, der klappede med fra sidelinjen.