Lauge »Vi har fejet al modstand af banen. Nu kan vi nyde det«

Endelig mand, endelig«.

Det er de første ord, målmand Niklas Landin sagde, lige som Danmark havde sikret sig VM-guldet i håndbold med 31-22 over Norge.

»Hvordan fejrer man et verdensmesterskab?«, ville DR’s reporter vide.

»Det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig prøvet før. Det vil tiden vise«.

Overordnet set kan landsholdets reaktioner kort opsummeres til noget i retning af: Endelig. Efterfulgt af: Sådan. Suppleret med enkelte henvisninger til, at øllen smagte særligt godt på sådan en helt ualmindelig aften i Herning.

»Det har været en hel vanvittig start på 19 for mig. Først det største, at få en søn med min dejlige kæreste, og så det her. Det kunne ikke være en vildere start på 2019 for mig«, siger den danske superstjerne Mikkel Hansen til DR.

»Jeg synes vi har været rigtig dygtige gennem hele turneringen. Vi har måske tidligere kæmpet lidt med attituden, men vi er blevet bedre til at stille krav til hinanden. Nu er det fedt nok at uddele skideballer til hinanden, hvis nogen ikke er ordentligt til stede«, siger Mikkel Hansen.

Hans kollega Rasmus Lauge synes især det vilde er måden, Danmark vinder VM på.

»Det er også sjovt at vinde tæt til sidst, men hold fast vi har spillet godt. Vi har fejet al modstand af banen. Nu kan vi nyde det og sige, at vi har leveret en vanvittig præstation«, siger Rasmus Lauge til DR.

»Den stemning, der har været i dag, har jeg aldrig, hverken som tilskuer eller spiller, oplevet i Danmark. Havde den her kamp været tæt, så kan jeg heller ikke forestille mig, at vi kunne tabe den«.

Hans Lindberg, den erfarne fløjspiller, der har været skadet, men blev skiftet ind i truppen forud for gårsdagens kamp, tillader sig også at være stolt.

»Det er svært at fatte. Ingen har kunnet yde os modstand i den her turnering«, siger Lindberg, der lyder kælenavnet Hans Majestæt og derfor fik en kæmpe krammer og lidt gas fra Kronprins Frederik under guldceremonien.

»De sidste seks minutter havde vi svært ved ikke bare at rende rundt og kramme hinanden. Det blev måske ikke det mest seriøse håndbold vi har spillet«, siger Lindberg.

Accept fra Norge

Kronprinsen var også godt tilfreds efter kampen.

»Jeg synes, det var fantastisk. Det er verdens bedste håndbold, der spilles. Det var en opvisning. Man siger bare tillykke til dem og glæder sig på deres vegne. Det er en stor sportsaften for Danmark«, siger han til TV2.

Landstræner Nikolaj Jacobsen var bare ekstatisk lykkelig.

»Alle mulige følelser kører rundt over det hele. Jeg er ved at tude det ene øjeblik og mega stolt det andet øjeblik. Jeg har bare lyst til en rigtig stor fadøl«, sagde landstræner Nikolaj Jacobsen til TV2.

Og fik så netop det.

Norges populære landstræner Christian Berge var mere nedtrykt, da norsk TV3 fangede ham.

»Det gør ondt at tabe håndboldkampe, men Danmark var meget bedre end os i dag. Vi så slidte ud, og de kom på banen med en vanvittig kraft«, siger han til TV3 ifølge Ritzau.

»Jeg synes, Danmark er et virkelig godt hold, og så var vi under niveau. Jeg er stolt af vores præstationer frem til finalen. Det skal nok synke ind, hvad vi har opnået, men gutterne skal have lov at være lidt skuffede nu«, siger Berge.

Han bliver bakket op af den norske stregspiller Magnus Gullerud:

»Vi havde håbet og drømt om at vinde, men vi taber til et meget bedre hold i dag. I dag er vi ikke gode nok«, siger han.