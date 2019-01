Nykåret verdensmester vender hjem til knæoperation

Håndbold. Under VM-slutrunden fik Casper U. Mortensen kun 20 procent af spilletiden som venstre fløj på grund af en knæskade, og efter at være vendt hjem til FC Barcelona har den nykårede verdensmester fået besked om, at han skal gennem en knæoperation. Casper U. Mortensen skal opereres for sin meniskskade 8. februar, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Fodbold. Danmark har fundet modstanderne til årets to testkampe midt i den EM-kvalifikation med 8 kampe, der bliver årets primære mål. 21. marts skal Danmark for første gang nogen sinde møde Kosovo som optakt til EM-kampen mod Schweiz 5 dage senere, og 15. oktober gælder det en hjemmekamp mod Luxembourg 3 dage efter hjemmekampen mod Schweiz.

Fodbold. Endnu en af Danmarks mange udlandsprofessionelle har fået ny arbejdsgiver. Emil Peter Jørgensen med en fortid i OB blev den første dansker nogen sinde i Bulgarien, og nu opnår han samme status i Gibraltar. Den 23-årige forsvarsspiller har skrevet kontrakt for det næste halvandet år med topholdet Europa FC. Emil Peter Jørgensen nåede 17 kampe for FK Vereya i Bulgarien, hvor han også oplevede tre forskellige cheftrænere på et halvt år.

Fodbold. En anden af de udlandsprofessionelle er til gengæld vendt hjem til Danmark. 31-årige Lasse Nielsen, også med en fortid i blandt andet OB, har efter halvanden sæson i polske Lech Poznan og en sæson i svenske Trelleborg skrevet kontrakt for det kommende halvandet år med 1. divisionsklubben Lyngby. Lasse Nielsen har i Superligaen repræsenteret AaB, OB og FC Vestsjælland.

Fodbold. En fodskade gør Neymar ukampdygtig i omkring ti uger, hvilket betyder, at brasilianeren misser Paris SG’ ottendedelsfinaler i Champions League mod Manchester United, der afvikles 12. februar og 6. marts.

Cykling. Quick-Step-rytteren Iljo Keisse er færdig i cykelløbet Vuelta a San Juan på grund af »adfærd, der påvirker omdømme og ære for organisationen bag Vuelta a San Juan, UCI (den internationale cykelunion) og cykling generelt«. Det skriver løbsledelsen i en pressemeddelelse via Twitter. Et billede, der figurerer på de sociale medier, viser en kvindelig tjener på et gruppebillede med flere af rytterne fra Quick-Step-holdet. På billedet står Keisse bag kvinden og presser sit underliv mod hende, mens han holder en hånd bag sin nakke. Den 36-årige rytter beklager på Twitter episoden. »Jeg vil gerne undskylde til alle for den gestus, jeg lavede i sidste uge. Jeg ønskede ikke at fornærme nogen, og jeg fortryder det meget. Jeg begik en fejl, men jeg er ikke en respektløs person. Jeg undskylder igen«, skriver han.

Fodbold. Idrætsanlæggene i Tingbjerg og Valby bliver til dagligt benyttet af alt fra miniputspillere til oldboys-spillere, men i juni 2020 skal nogle af Europas største fodboldstjerner løbe på græsset. Tingbjerg og Valby skal nemlig lægge fodboldbaner til EM i fodbold i 2020. Der er konklusionen i den aftale, som Københavns Kommune har underskrevet med Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), fremgår det af en pressemeddelelse. »Som vært for EM i 2020 ser vi frem til at byde nogle af verdens bedste fodboldspillere velkommen til København. Med Tingbjerg og Valby idrætsparker får spillerne gode træningsfaciliteter, så de kan være helt klar til de vigtige kampe - som tusindvis af tilrejsende fodboldfans og københavnere glæder sig til at overvære, siger overborgmester i København Frank Jensen (S). Parken i København skal lægge græs til fire af kampene under EM.