Opbakning på fodboldstadioner: ’Tak til John og til Football Leaks-holdet. Fortsæt’

Hinterhof Balkonerie vor seiner Haustür im Obergeschoß, Rui Pinto in seiner Budapester Wohnung. Er lebt dort zur Zeit im Hausarrest. Am Fuß trägt er eine elektronische Fußfessel und in seinem Wohnzimmer steht hinter dem Fernseher ein weiteres Überwachungsgerät. Er ist "John", der Informant von Football Leaks. Budapest, Ungarn