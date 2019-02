Den tidligere mestertræner er tilbage: Torsdag aften kørte Glen Riddersholm et smut forbi Vejle Stadion for lige at mærke på græsset

Den tidligere mestertræner i FCM debuterer i dag for SønderjyskE. Han har ild i øjnene og kommer igennem med sine budskaber, uden at man er tvivl om noget som helst, siger SønderjyskE’s sportschef Hans Jørgen Haysen.

Træneren, der efter hjemkomsten fra en 5-1-sejr til AGF i Helsingør 29. september 2017 blev fyret på en parkeringsplads i Aarhus en times tid efter midnat, kan dårligt vente på at få comeback i Superligaen. Han har savnet at stå ved sidelinjen som cheftræner og ventet spændt på igen helt tæt på at skulle mærke stemningen og atmosfæren og kunne bidrage med noget til et hold i den bedste fodboldrække.