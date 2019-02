Slovak snupper VM-titel foran tysker og amerikansk fænomen

Fakta Direkte sport i tv DR3 19.10 Skiskydning: World Cup-sprint (k) TV 2 Sport 14.10 Alpint: VM, storslalom (k) 16.15 Tennis: Qatar Total Open (k) 17.40 Alpint: VM, storslalom (k) 20.20 Håndbold: Sønderjyske-Ribe/Esbjerg (m) 02.00 Basketball: New Orleans-Oklahoma TV3 Sport 11.05 Tennis: ATP fra Rotterdam 20.00 Dart: Premier League 01.35 Ishockey: Detroit-Ottawa TV3 Max 18.55 Håndbold: Minden-RN Löwen (m) 6’eren 18.55 Fodbold: BATE Borisov-Arsenal 21.00 Fodbold: Malmö FF-Chelsea Eurosport 1 11.00 Billard: Snooker, Home Nations S. 14.00 Alpint: VM, storslalom (k) 19.00 Skiskydning: World Cup-sprint (k) 20.30 Billard:Snooker, Home Nations S. Eurosport 2 18.55 Fodbold: Lazio-Sevilla 21.00 Fodbold: Celtic-Valencia 22.55 Golf: Genesis Open Vis mere

Alpint VM: For første gang har en deltager fra Slovakiet vundet guld ved et alpint VM. Det skete torsdag aften, da Petra Vlhova i Åre vandt storslalom efter et spændende andet gennemløb, hvor flere af de store navne havde chancen for at slutte øverst. Det var ellers tyske Viktoria Rebensburg, der havde de bedste kort på hånden efter første gennemløb, men hun kunne ikke forsvare sin topplacering og sluttede på andenpladsen. På tredjepladsen sluttede konkurrencens store forhåndsfavorit, USA’s Mikaela Shiffrin, der gennemførte første gennemløb uden at være aggressiv nok. Shiffrin er også storfavorit i lørdagens slalom.

Fodbold: Fyringen af manageren José Mourinho kostede Manchester United 19,6 millioner pund, svarende til 166 millioner kroner. Det skriver klubben i et nyligt offentliggjort kvartalsregnskab. Af de 166 millioner kroner indgår også penge til seks medlemmer af José Mourinhos trænerstab, der også blev afskediget. Portugiseren blev fyret i december efter to og et halvt år i klubben. Han efterlod United på en sjetteplads i Premier League. Efterfølgende har Manchester-klubben midlertidigt ansat nordmanden Ole Gunnar Solskjær, som tidligere har spillet i klubben. Den tidligere United-angriber har ført klubben tilbage på fjerdepladsen i Premier League, der giver adgang til Champions League. Manchester United skriver videre i regnskabet for andet kvartal af finansåret, der følger fodboldkalenderåret, at klubben har haft en rekordomsætning. I andet kvartal lyder omsætningen på cirka 1,7 milliarder kroner. Klubben forventer en årsomsætning på 5,3 milliarder kroner.

Tennis: Den tidligere nr. 1 på ranglisten, tyske Angelique Kerber, måtte slide, til hun var ved at segne, da hun torsdag spillede kvartfinale i Doha mod Barbora Strycova. Tjekken er kendt for at slås hele vejen, og i en kamp, hvor det gik meget og ned for begge de meget rutinerede spillere, vandt Kerber til sidst 1-6, 6-2, 7-6 og skal fredag spille semifinale mod enten hollandske Kiki Bertens eller belgiske Elise Mertens.

Fodbold: Diego Simeone har taget Atlético Madrid til nye højder, og de to parter fortsætter samarbejdet i de kommende år. Torsdag meddeler den spanske klub, at kontrakten med den argentinske cheftræner er blevet forlænget, så den nu løber frem til sommeren 2022.

Fodbold: Krisen i AS Monaco har resulteret i endnu et offer. Torsdag meddeler klubbens russiske præsident Dmitrij Rybolovlev på klubbens hjemmeside, at han har fyret vicepræsident og administrerende direktør Vadim Vasiljev. Fyringen af Vasiljev kommer blot et par uger efter, at cheftræner Thierry Henry efter en række dårlige resultater blev fyret og erstattet af portugisiske Leonardo Jardim, som Henry tog over for i oktober.

Fodbold: Den tidligere præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Sepp Blatter skal forklare sig i en undersøgelse om mulig korruption ved valget af Tyskland som vært for VM i fodbold i 2006. Det fortæller Sepp Blatter selv til nyhedsbureauet AFP. Blatter er i øjeblikket ved at afvikle en seksårig karantæne fra fodboldmiljøet, efter han i 2015 blev fyret som præsident for Fifa. Fyringen kom, efter at det tyske magasin Der Spiegel i 2015 anklagede Tyskland for at have brugt en hemmelig fond til at købe stemmer, der skulle støtte Tysklands kandidatur til at afholde VM i 2006.

Fodbold: Gareth Bales jubelscene efter en scoring mod Atlético Madrid i den forgangne weekend kan ende med at koste waliseren dyrt. Den spanske liga, Primera Division, har således bedt Det Spanske Fodboldforbunds konkurrencekomité om at kigge nærmere på Bales jubelscene mod Real Madrids lokalrivaler. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Kampen blev spillet på Atlético Madrids hjemmebane, og Gareth Bale scorede til slutresultat 3-1. Ifølge den spanske liga løftede waliseren efterfølgende sin højre arm »... i et klart forsøg på at provokere fansene for efterfølgende at lave en gestus, der kan opfattes som vulgær og respektløs ved at bøje sin arm og slå til den med sin anden hånd«. Jubelscenen bliver i Spanien tolket som en fornærmende gestus kendt som ’corte de mangas’, der svarer til at vise folk sin langfinger.

Fodbold: Den tidligere professionelle spiller Ryan Mason vil have indført et forbud mod, at børn header i fodbold. Et forbud, der ville følge amerikanske regler for børn under 11 år, som ikke må heade til bolden på grund af frygt for hovedskader. 27-årige Mason blev tidligere i februar nødsaget til at stoppe sin aktive karriere på grund af varige mén fra et kraniebrud i en Premier League-kamp 13 måneder forinden. »Det er potentielt meget farligt for 8-årige børn at heade til en hård bold, når deres knogler og hoved ikke er fuldt udviklet. Der er jo tale om børn, og det betyder, at flere af dem ikke har lært den rigtige teknik endnu og derfor header med det øverste af deres hoved. Det skaber meget mere pres på hjernen«, har Mason sagt til BBC.