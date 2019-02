Hvor meget vil du egentlig betale for at opleve Tour de France i Danmark – 2 eller 5 kroner om måneden?

Kommentar. Verdens største cykelløb kommer til landet i 2021. Det burde være anledning til at skabe åbenhed om offentlig støtte til de største begivenheder.

Kronprins Frederik, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), overborgmester Frank Jensen (S), erhvervsledere, ministre, borgmestre landet over og ikke mindst cykelsportsentusiater – alle kan de nu med euforisk begejstring konstatere, at deres personlige og økonomiske engagement har ført til, at Tour de France kommer til Danmark.