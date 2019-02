Norsk VM-guld var en strittende finger til pressens kritik

Dagen efter at have ’gået en søndagstur’ svarede to nordmænd igen med endnu en VM-sejr.

Norges dominans ved verdensmesterskaberne i de nordiske discipliner er nogen lunde lige så kvælende suveræn som forventet, også selv om et par svenske kvinder i går og forhindrede en total norsk triumf.

Men det forhindrer ikke kritik af de norske præstationer i Seefeld fra den medaljeforvænte norske presse.

Nordisk VM Medaljefordeling Norge 5 3 3 Tyskland 3 1 0 Sverige 1 1 0 Rusland 0 2 2 Italien 0 1 1 Slovenien 0 1 0 Østrig 0 0 2 Schweiz 0 0 1

Lørdag vandt sikrede Sjur Røthe og Martin Johnrud Sundby norsk guld og bronze i 30 km skiathlon, hvor der løbes 15 km i klassisk stil og 15 km i fri stil, men en af dagens store historier handlede om, at Johannes Klæbo og Emil Iversen tidligt i løbet gav op og ’gik en søndagstur’, som det blev udtrykt.

Klæbo og Iversen var blevet udtaget på bekostning af blandt andre den olympiske mester i disciplinen, Simen Hegstad Krüger, der sidste år førte an i en tredobbelt norsk OL-triumf i disciplinen.

Søndag udgjorde Klæbo og Iversen så det norske hold i holdsprinten, hvor to mand på skift løber hver tre ture af et par minutters varighed, og med supersprinteren Johannes Klæbo som afslutter blev Norges femte guld i seks langsrendsdiscipliner sikret med knusende sikkerhed.

Fem hold var samlet inden afgørelsen, hvor tempoet gik nærmest i stå på toppen af en bakke, så det lignede en gammeldags sprinterduel på en cykelbane, men russeren Aleksander Bolshunov satte som den første i fart og fik følgeskab af 22-årige Klæbo, der er uovervindelig i en spurtafgørelse.

»Jeg glæder mig til at vise dem fingeren«, sagde Emil Iversen til NRK med adresse til den kritiske norske presse.

»Efter en dårlig dag i går var den mange journalister, som tvivlede på os. Det er typisk journalister at vende sejler med vinden«, sagde Emil Iversen, der fik opbakning af den norske sprinttræner, Arild Monsen.

»Var det gået galt, havde det været en fejl at bruge de to i dag. De satte farten ned i går med henblik på i dag. De fik besked på ikke at ’gå i kælderen’ og fik kritik for det. Nu vinder de i dag«, konstaterede Arild Monsen.

Et hæsblæsende opløb var også afgørende, da kvindernes holdsprint blev første disciplin uden en nordmand først over målstregen. Svenskeren Maja Dahlqvist var stærkest, da fire nationer løb over stregen inden for samme sekund med sølv til Slovenien, bronze til Norge og den dødssyge fjerdeplads til Rusland.

For Maja Dahlqvist var der tale om oprejsning efter den individuelle sprint, hvor et styrt kostede den grådkvalte svensker en medalje.

»Jeg var virkelig opsat på revanche. Jeg stoler altid på min spurt, så det var skønt at det lykkedes«, forklarede Maja Dahlqvist til Aftonbladet efter Sveriges første VM-sejr i disciplinen siden 2011.

Er Norge suveræn med langrendsski under fødderne, er Tyskland det til gengæld i den nordiske kombination, der udgøres af skihop og langrend.

Holdkonkurrencen i nordisk kombineret gav en sikker tysk sejr til vinderen af den individuelle konkurrence, Eric Frenzel, og Fabian Riessle, men også her var Norge med fremme, da Jan Schmid spurtbesejrede østrigeren Bernhard Gruber.