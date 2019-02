VM i Danmark er i fare efter nej til nyt rostadion

Gladsaxe Kommune har fået afvist sin ansøgning om at opgradere rostadionet ved Bagsværd frem mod VM i 2021.

Danmark kan i yderste konsekvens miste værtskabet for VM i kano og kajak i 2021, efter at ansøgningen om et opgraderet rostadion i Bagsværd er blevet afvist.

Det meddeler Det Internationale Kanoforbund (ICF).

Bagsværd blev tildelt værtskabet af ICF med et nyt og opgraderet stadion stillet i udsigt.

Derfor udelukker ICF ikke, at det kan have en indflydelse, hvis stadionet ikke når at blive klar.

»Vi har endnu ikke hørt fra det danske forbund. Når vi får en melding, skal bestyrelsen diskutere og tage en beslutning«, siger en repræsentant fra ICF.

Opgraderingen af rostadionet i Bagsværd er stødt på grund, efter at blandt andet Danmarks Naturfredningsforening (DN) klagede over byggeplanerne.

DN mener ikke, at det er i orden, at der skal blandt andet skal fældes 3.000 kvadratmeter skov og afgraves i søbunden i målområdet i Bagsværd Sø, der ligger i et naturfredet område.

Godkendelse er trukket tilbage

Byggeplanerne blev oprindeligt godkendt af Fredningsnævnet, men klagerne har nu ført til, at Fredningsnævnet har sendt ansøgningen retur til Gladsaxe Kommune, der er hovedaktør i projektet.

Kommunen skal nu begynde forfra og igen søge om tilladelse til at bygge i de fredede områder. Ifølge Fredningsnævnets afgørelse skal kommunen denne gang søge for hvert enkelt ændring, den vil have dispensation til.

Fonden Danmarks Rostadion, der står bag byggeriet, oplyser, at man nu vil holde møder med de implicerede og undersøge, hvad det får af betydning for målet om, at stadionet står klar til VM, der afholdes fra den 26. til 29. august i 2021.

Hos Dansk Kano og Kajak Forbund ærgrer man sig over forløbet.

»Det irriterer mig meget, og vi er kede af det. Vi ved, at de (naturforeningerne, red.) klager over alt på søen, men vi mener ikke, man ødelægger noget. Det undrer os, at Gladsaxe Kommune ikke har været gode nok i sagsbehandlingen«, siger formand Ole Tikjøb.

Det gamle stadion kan bruges

Forbundet er dog ikke bekymret for at miste VM-værtskabet, hvis ikke rostadionet bliver opgraderet i tide.

»Man skal være meget optimistisk for at tro, at det kan nås. Ellers vil vi bruge det gamle stadion. Det blev benyttet til et World Cup-stævne for fire år siden, så det kan fint bruges«, siger Ole Tikjøb.

Formanden peger på, at Danmark også fik værtskabet, på grund af at forbundet har 100-års jubilæum i 2021.

ICF oplyser, at det ikke vil være optimalt, men heller ikke umuligt at bruge det gamle rostadion.

Ifølge Fonden Danmarks Rostadions hjemmeside har Københavns, Gladsaxe og Lyngby Taarbæk Kommune lagt 79,2 millioner kroner i projektet.

I den oprindelige tidsplan skulle det nye rostadion stå klar i februar 2020.

