Udskældt målmand får chancen og redder sejr hjem til Chelsea

Direkte sport i tv Søndag DR1 14.50 Håndbold: BSV-Wisla Plock (m) DR3 10.55 & 18.55 Atletik: EM indendørs 16.40 Håndbold: Skjern-Celje (m) TV 2 Sport 12.00 Badminton: German Open 13.55 Banecykling: VM 20.30 Fodbold: Napoli-Juventus 22.30 Basketball: Boston-Houston TV3+ 15.05 Fodbold: Fulham-Chelsea 18.00 Fodbold: OB-Brøndby TV3 Sport 07.50 Langrend: Vasaløbet 13.45 Fodbold: Næstved-Viborg 18.00 Fodbold: Wolfsburg-Werder B. 21.00 Motorsport: Nascar, Pennzoil 400 01.05 Ishockey: Columbus-Winnipeg TV3 Max 13.00 Fodbold: Watford-Leicester 14.55 Håndbold: GOG-Kiel (m) 16.55 Håndbold: Paris SG-Motor Zap. (m) 18.55 Håndbold: Füchse B.-La Rioja (m) 21.00 Fodbold: Marseille-St. Etienne 6’eren 17.00 Fodbold: Everton-Liverpool Canal9 16.00 Fodbold: F.C. København-Vejle Eurosport 1 08.15 Alpint: World Cup, super-G (k) 10.45 Alpint: World Cup, super-G (m) 12.30 Langrend: VM, 50 km kl. stil (m) 18.45 Atletik: Indendørs-EM Vis mere

Fodbold. Efter en meget hektisk og helt åben kamp lykkedes det søndag Chelsea at tage en 2-1-udebanesejr over bundholdet Fulham på Craven Cottage. Det var to spillere, som også tidligere har været holdkammerater i Napoli, Higuaín og Jorginho, der stod for Chelseas scoringer. Først bankede Higuaín til et indlæg fra anfører Azpilicueta, men hjemmeholdet fik udlignet ved Calum Chambers, inden Jorginho før pausen bragte gæsterne på sejrskurs igen. I anden halvleg havde begge mandskaber en række gode målchancer, men begge målmænd leverede varen. Ikke mindst Chelseas Kepa, der senest blev taget af holdet på grund af en kontrovers med manager Maurizio Sarri. Den unge spanier var taget til nåde og præsterede en håndfuld meget fine redninger mod Fulham og sikrede dermed Chelsea tre point.

Fodbold. Brendan Rodgers fik ikke ligefrem det ønskede comeback til Premier League, da managerens hold fra Leicester søndag eftermiddag gæstede Watford. Hjemmeholdet vandt nemlig 2-1, og det var heller ikke en rar kamp for den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, der ufrivilligt satte gang i Watford i sidste minut med et kikset udspark, hvorefter Watford hurtigt udnyttede den uventede mulighed og scorede ved Andre Gray. Inden da havde Troy Deeney tidligt i opgøret bragt Watford i spidsen, hvorefter Jamie Vardy udlignede med et kvarter tilbage. Med de tre point følger Watford godt med Wolverhampton, der har syvendepladsen med 43 point. Det samme har nu Watford.

Cykling. Danmark nåede søndag op på tre medaljer ved VM i banecykling. Det skete, da Lasse Norman Hansen og Casper Folsach kørte et flot parløb og vandt sølv. Kun Tyskland kunne det stærke danske par ikke slå. Roger Kluge og Theo Reinhardt sluttede på 105 point. Lasse Norman Hansen og Casper Folsach høstede 84 point foran Belgien, som vandt bronze med 82. Danskerne hørte til blandt medaljekandidaterne inden løbet, og begge har flere medaljer ved store mesterskaber på bane bag sig.

Foto: Janek Skarzynski/Ritzau Scanpix Lasse Norman Hansen sender Casper Folsach af sted på velodromen i Polen.

Håndbold. BSV havde vundet den første playoffkamp på udebane over Wisla Plock med 26-22 og førte med 14-10 i returkampen, inden en total nedtur sendte klubben ud af Champions League. Polakkerne vandt 27-20 efter en anden halvleg, hvor BSV scorede blot 5 gange.

Cykling. Bob Jungels fortsatte søndag Deceuninck-Quickstep-festen i den belgiske åbningsweekend i landevejscykling. Den 26-årige luxembourger vandt nemlig Kuurne-Bruxelles-Kuurne, som rangerer lige under World Touren. Det skete efter et løb, hvor danske Magnus Cort dominerede fra begyndelsen til Jungels’ afgørende soloangreb 15 kilometer fra mål. Over stregen var Jungels et par håndfulde sekunder foran det reducerede felt. I det var Owain Doull (Sky) hurtigere end Niki Tepstra (Direct Energie).

Bordtennis. 20-årige Anders Lind og Stefanie H. Christensen genvandt i Hjørring deres danske mesterskaber i single. I finalen mellem de to topseedede vandt Anders Lind 4-2 over mesteren fra 2017, 22-årige Tobias Rasmussen, mens Stefanie H. Christensen med 4-1 for tredje år i træk finalebesejrede Sophie Walløe. DM-guld var der også til 50-årige Allan Bentsen, der i herredouble sammen med 42-årige Finn Tugwell vandt 13-11 i femte sæt over de to singlefinalister. Dermed udbyggede Allan Bentsen sin rekord til 56 danske mesterskaber, hvor af de 22 er vundet i herredouble. Bentsen fik også bronze i single.

Fodbold. Spændingen i toppen af den danske 1. division blev skærpet, da Næstved indledte forårssæsonen med at besejre topholdet Viborg med 1-0. Andreas Moos blev matchvinder med et langskudsmål 10 minutter før tid. Silkeborg vendte 0-1 til 3-1 hjemme mod Roskilde og er på andenpladsen nu blot 1 point efter Viborg, mens Næstved med 32 point har lige så mange som Nykøbing, der ude vandt 2-0 over Fremad Amager. Øvrige resultater; HB Køge-Fredericia 3-3, Hvidovre-Lyngby 0-1, Thisted-Helsingør 1-3.

Skisport. Norge fortsætter med at sluge guldmedaljer ved VM i langrend. Søndag vandt Hans Christer Holund guld i 50 kilometer fri stil i østrigske Seeberg. Dermed kom Norge op på 13 guldmedaljer ved dette VM, hvilket er rekord. Holund angreb tidligt og holdt hjem i formidabel stil.

Fodbold. Ikke nok med at Barcelona med en 1-0-sejr over Real Madrid sparkede et hul på 12 point mellem de to ærkerivaler i den spanske liga. Udesejren markerede desuden en rekord, da Barcelona som det første udehold nogen sinde vandt fire ligakampe i træk på Bernabeu. Barcelona har vundet 1-0, 3-0, 3-2 og 4-0 i de fire seneste besøg på Real Madrids hjemmebane. »Vi ønskede at præstere vores bedste og gøre skade på vores rival. Det gjorde vi« sagde Barcelona-træner Ernesto Valverde til AFP om rekordsejren. »Man går igennem nogle perioder. Nogle gange lykkes det for dig, og nogle gange gør det ikke. I disse to kampe er det ikke lykkedes«, sagde Real Madrid-træner Santiago Solari om det andet nederlag på fire dage til Barcelona, der også vandt i pokalsemifinalen forleden.

Golf. Med vinden ruskende i buksebenene blev der blæst godt rundt i topstillingen af Oman Open, hvor seks spillere var oppe og runde førstepladsen i løbet af sidste runde. Blandt dem var Joachim B. Hansen, der havde vinderchance helt frem til sidste hul, men drivet, der skulle krydse vinden ude fra Omanbugten, hoppede ud på stenene, så Joachim B. Hansen måtte droppe. Det gav en afsluttende bogey og dermed en delt 6.-plads, mens amerikaneren Kurt Kitayama emd birdies på 16. og 17. kom stærkt igen og vandt for anden gang i sine blot 11 starter på European Tour. Jeff Winther sluttede med en runde i 71 slag, der gav en avancement på 10 placeringer til en 12.-plads.

Cykling. Razziaen under verdensmesterskaberne i skiløb har afstedkommet en tilståelse af brug af bloddoping - fra en cykelrytter. 31-årige Stefan Denilf blev ifølge Kronen Zeituing anholdt i forbindelse med den store aktion i fredags, men er blevet løsladt igen, efter han overfor myndighederne har indrømmet, at han benyttet sig af bloddoping. Denilf vandt i 2017 en etape i Vuelta a Espana.