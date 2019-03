Made in Germany – den grænseløse dopingfamilie fra Erfurt

Lægen Mark Schmidt er efter razziaer i forbindelse med ski-VM udpeget som formodet bagmand i et stort internationalt dopingnetværk, hvis ageren de tyske og østrigske myndigheder er i færd med at kortlægge. Schmidt har gennem en årrække tilsyneladende hjulpet atleter med at dope sig. Nu er han varetægtsfængslet.