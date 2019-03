Godt spørgsmål: Hvor længe holder FCN på Olsen?

HVIS FC NORDSJÆLLAND i flere sæsoner kan holde på Andreas Skov Olsen hjemme i Farum, vil det være noget af en bedrift. Den 19-årige målmager er brandvarm nu. På MCH Arena stjal Olsen før pausen helt billedet fra Paul Onuachu, der ellers altid er god mod FCN. Udenlandske klubber så ham score to gange til 1-0 og 2-1 til det unge Kasper Hjulmand-mandskab, som længe ubekymret, smart og hurtigt spillende dominerede mod mesterholdet. Men FCM-spillerne er fysisk stærke, kæmpede sig tilbage og fik 3-3 i et forrygende, spændende opgør.

Andreas Skov Olsen er livsfarlig med venstrebenet, når han er kommet i scoringsafstand. Han kan lave mål af samme kaliber som den hollandske Bayern-stjerne Arjen Robben, der også rykker ind i banen fra højre fyrer af. Dog, den ellers så gode FCM-stopper Alexander Scholz vil ikke være glad, hvis han genser situationen, da Olsen fik lov til at score til 2-1. Fordi Scholz ikke gik på ham, men bakkede og gav plads til en afslutning. Unge Olsen udvikler sig godt i trygge rammer i det nordsjællandske. Men store klubber, der har penge nok, vil helt sikkert byde på ham og få ham væk fra Superligaen.

Da gæsterne kom foran 3-1 i anden halvleg, hang midtjyderne med hovedet. Spilstyreren Jakob Poulsen var længe godt dækket op på midten, men hjemmeholdets tryk mod FCN-målet voksede, og brasilianske Evander dukkede op og scorede to gange til udligning. I slutfasen var det spil til ét mål, og FCM var tæt på at lave sejrsmålet. I FCK glæder de sig over, at det ikke kom.





FCK KAN PÅ SØNDAG i Farum være med til at bestemme, om FCN kommer i mesterskabsspillet. Med Viktor Fischer tilbage har FCK’erne flere strenge at spille på. Han sigter efter et landsholds-comeback, men bliver næppe udtaget til årets første kampe. Robert Skov scorer på straffespark og er frisparksekspert. Om det er nok til at give ham debut i Hareides trup, som udtages på mandag, er tvivlsomt.

DAVID NIELSEN VAR barsk, da han gav Adama Guira skylden for, at AGF ikke slog Vendsyssel FF. Det var en hjerneblødning, en dumhed, Guira begik i en duel og blev vist ud, sagde cheftræneren. AGF’erne var ramt af skader og karantæner mod et Hjørring-mandskab, der præsterer godt og på det seneste har manglet lidt held. Den nye Vendsyssel-sportschef Ole Nielsen er optimist og tror på redning. Han har også forventning om, at AGF kan komme tilbage til toppen i dansk fodbold. Men, som han konstaterer i B.T., der er altid et markant større pres på spillerne i AGF end i de fleste andre klubber.

En af årsagerne kan være, spekulerer han, at der går klubkoryfæer rundt og har klare meninger om tingene. Tænker Nielsen på tv-eksperter som Stig Tøfting, Martin Jørgensen og Peter Graulund?

GLEN RIDDERSHOLM vil have SønderjyskE-holdet til at spille bedre med flere afleveringer i opspillet. Det startede med tre nederlag og nul mål. Men det er ingen skam at bøje af og indrette sig efter forholdene (en dårlig bane) og spillermaterialet. 3-0 over Randers FC var en konsekvens af, at sønderjyderne både var mere direkte i spillet og stærkere i nærkampene. »Vi leverer en helstøbt taktisk præstation«, sagde Riddersholm og fik rost sig selv. Fint nok. Det er ikke altid klogt at være stædig. I OB indså Jakob Michelsen tidligt på sæsonen, at 4-4-2 skulle ændres til 3-5-2. Det systemskifte ser ud til at føre OB ind i mesterskabsspillet.

MEN SE PÅ TABELLEN. Kapløbet om de sidste pladser i topseks er vildt spændende. Odense og Aarhus har ikke været med i et mesterskabsspil endnu. Nu vil det være en slem skuffelse for fynboerne, såfremt det går galt. OB kan smadre AGF’s håb om at komme i det fine selskab, hvor der spilles om medaljer, med en udesejr i det indbyrdes opgør på mandag. På Fyn drømmer de om bronze og en topplacering for første gang siden 2011. Da havde OB et sølvhold med spillere som Peter Utaka, Espen Ruud og Erik Djemba-Djemba, Andreas Johansson, Anders Møller Christensen og Hans Henrik Andreasen.

BRØNDBY VIL MED en hjemmesejr over AaB, der snart, håber alle klubbens fans, laver en langtidskontrakt med Lucas Andersen, undgå en gyserkamp i 26. runde i Horsens. Og dér, hvor Zorniger og hans mænd smed guldet væk i sidste sæson, kan Brøndby ikke ret godt lide at spille.