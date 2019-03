Sportsblik: Først var der kajakløb, dernæst boksning – og så var den skid slået. I dag forkæles vi danskere med topsport

Foto: Claus Bonnerup GENHØR. Disse TV2-gutter kommer vi utvivlsomt til at høre for fuld udblæsning, når Tour de France starter i København i 2021. I sofaen sidder Jørgen Leth og Chris Anker Sørensen, Dennis Ritter står bag Rolf Sørensen, og siddende til højre er det Brian Nygaard.

GENHØR. Disse TV2-gutter kommer vi utvivlsomt til at høre for fuld udblæsning, når Tour de France starter i København i 2021. I sofaen sidder Jørgen Leth og Chris Anker Sørensen, Dennis Ritter står bag Rolf Sørensen, og siddende til højre er det Brian Nygaard. Foto: Claus Bonnerup

NEJ, JEG KAN GODT HØRE, at vi ikke taler om, at ruderne til billetkontorerne sparkes ind her og der. Vi taler heller ikke om, at der vil være kaos i gaderne og tusindvis af tilskuere på smækfyldte tribuner.

Det var der til ishockey-VM og håndbold-VM – og det kommer der også i 2020, når der her i landet igen-igen spilles EM i kvindehåndbold.

Og masser af tilskuere kommer der også i Parken, der næste år skal være rammen om fire kampe i forbindelse med den meget spredte EM-slutrunde i fodbold. Det er en af de helt tunge begivenheder; en af den slags, der kun i sjældent omfang vil dumpe ned i Danmark.

Man godt lade grisen danse til folkets glædet

Ellers byder næste år på hold-VM i badminton, EM i bowling for kvinder og EM i styrkeløft.

Og året efter, i 2021 – og hvem kan ikke høre basunerne gjalde og flagene smælde?! – kommer så Tour de France og vælter landet. Og jeg vil gætte på, at vores alle sammens Jørgen Leth både vil fælde en tåre og modtage Ridderkorset for sin indsats for cykelsporten, for Touren og de franske seværdigheder.

DET STORE CYKELLØBS opdukken har fået alle til at glemme det skøre påhit om et formel 1-løb i Københavns gader.

Det kan godt være, at hovedstadens overborgmester, socialdemokraten Frank Jensen, var med på fjolleideen i første omgang.

Men da han blev gjort opmærksom på millionudgiften, det trafikale kaos og borgernes rasende utilfredshed, trak han sig stille ud på toilettet, låste døren og holdt sig for ørerne. Og han vendte først tilbage, da stormen var drevet over.

Nu talte alle i stedet om København som den grønne by. Om CO 2 , blomster, sommerfugle og cykler, halleluja, og så kom Tour-nyheden fra statsministerlycramanden. Det kunne ikke være mere herligt: Verdens største cykelløb i verdens dejligste cykelby.

Nåh ja, også Tour-starten i København vil koste millioner og millioner, men brød og skuespil er nu engang ikke gratis. Og hvis man kan bilde borgerne ind, at kædeolie ikke forurener, og at rytterne nok skal lade være med at smide deres plastikdunke i vejkanten, så kan man godt lade grisen danse til folkets glæde.