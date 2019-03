Træners jubel var under bæltestedet og koster 145.000 kroner

Fodbold. AaB-veteranen Kasper Risgård har indstiller karrieren, når den indeværende sæson er forbi. Nu 36-årige Risgård debuterede for den nordjyske storklub i 2003, og han har siden spillet 336 officielle kampe for AaB og er noteret for 49 mål.

Fodbold. De engelske medier flyder over med historier om, at Chelsea-manager Maurizio Sarri snart er fortid i klubben. Men selv erklærer han, at han er i fuld gang med at planlægge næste sæson for London-holdet. »Vi taler om programmet i forbindelse med den kommende sæsonoptakt, og vi forsøger at organisere optakten på bedst mulig måde«, siger Sarri ifølge Reuters. Et par store nederlag fik stolen til at rokke under italieneren, og det blev kun værre, da Chelsea tabte Liga Cup-finalen til Manchester City i en kamp, hvor holdets keeper, Kepa Arrizabalaga, nægtede at lade sig udskifte med reserven Willy Caballero.

Håndbold. Team Esbjerg har skrevet kontrakt med en østrigsk landsholdsspiller, der kommer til klubben efter denne sæson. Hendes navn er Sonja Frey, og hun kommer til fra Paris 92, som vestjyderne mødte i EHF Cuppen i november. »Sonja Frey var en total åbenbaring for mig, allerede da jeg så tre-fire kampe på video, inden vi skulle møde Paris første gang. Hun har vildskab og er en passionsspiller«, siger Esbjerg-træner Jesper Jensen i en pressemeddelelse.

Badminton. Det var lidt af et chok, da Rasmus Gemke onsdag aften sendte den forsvarende OL-guldvinder, Chen Long, ud af den traditionsrige turnering All England med sætcifrene 21-15, 21-17. Danskeren havde da også selv svært ved at forstå det: »Der er ingen tvivl om, at det er det største for mig. Jeg ryster stadig lidt og er måske ikke kommet helt ud med den der jubel endnu. Jeg er helt oppe at køre over det«, sagde Rasmus Gemke efter kampen til TV2 Sport.