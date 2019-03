Effektiv brasilianer sikrer FC Midtjylland sejren i Hobro

Den tidligere Hobro-angriber Mayron George blev matchvinder, da FC Midtjylland med nød og næppe vandt 2-1 ude over Hobro i Superligaen.

Dermed hentede midtjyderne tre vigtige point i bestræbelserne på at indhente FC København på ligaens førsteplads.

FCM’s Evander og Hobros Edgar Babayan stod for opgørets øvrige scoringer.

Der er tale om lidt af en ønskemodstander for gæsterne. Hobro havde nemlig endnu til gode at slå midtjyderne. Det var faktisk kun lykkedes himmerlændingene at få point en enkelt gang, hvor de to hold spillede 0-0 i 2014/2015-sæsonen.

Midtjyderne lagde da også bedst ud med et højt pres, men holdet skabte dog ikke de store oplagte scoringsmuligheder, og så skulle der ligesom i sidste runde brasiliansk magi til.

Fra kanten af feltet kanonerede det brasilianske talent Evander fremragende bolden ind bag Hobro-målmand Jesper Rask.

FCM intensiverede presset efter scoringen og kun en velspillende Rask sørgede med flere flotte redninger for, at midtjyderne ikke førte mere end 1-0 ved pausen.

Hobro slog til efter pausen

Bedst som man troede, at gæsterne havde kampen under fuld kontrol, chokstartede hjemmeholdet efter pausen.

Efter fem minutter trak kantspilleren Edgar Babayan ind i banen og krøllede bolden rundt om Jesper Hansen i FCM-målet. Og så var hjemmeholdet på 1-1.

Herefter blev kampen en åben slagudveksling, hvor mange dueller midt på banen betød, at begge mandskaber have svært ved for alvor at etablere et pres.

Men som så mange gange før var midtjyderne effektive, da chancen opstod.

Med 10 minutter igen reddede den tidligere Hobro-angriber Mayron George sit hold med en scoring, og så kunne midtjyderne tage alle tre point med hjem til heden.

Med sejren lægger FCM pres på FCK, og de to titelaspiranter ligger side om side i toppen. FCK har dog en kamp til gode.





Ritzau