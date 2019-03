Christian Nørgaard får det dårligt nede i Italien, når han tænker på Horsens

Den tidligere Brøndby-6’er vil helst helt glemme, at Brøndby mistede guldet til sidst i foråret 2018. Nu kæmper han for spilletid i sin førte sæson i Fiorentina, hvor han har en 4-årig kontrakt.

Christian Nørgaard kan stadig opleve fysisk ubehag og få kvalme, når han bliver mindet om og ser tilbage på den næstsidste kamp, han spillede med Brøndby, inden han i sommeren sidste år forlod Superligaen og skrev en fireårig kontrakt med Firenze-klubben Fiorentina i Italien. Han ville vist egentlig allerhelst kunne glemme, hvad der skete dengang i maj 2018.

Det gør ondt, og han kan blive lidt trist til mode, hvis han tænker på minutterne, da en sikker tomålsføring blev forvandlet til 2-2 i Horsens i slutfasen. Brøndby mistede dér i realiteten DM-guldet, som FC Midtjylland erobrede. Det, som skulle have været det første mesterskab siden 2005, blev brutalt revet ud af hænderne på Brøndby; det var følelsen på Vestegnen.

»Guldmedaljerne ville have været prikken over i’et. Det havde været kæmpestort at vinde The Double i en fantastisk sæson, hvor vi havde slået Silkeborg i pokalfinalen. Det havde været så godt for klubben og fansene. Og fortjent. Det var hårdt for os, at det kiksede«, siger den 25-årige midtbanespiller, som mange har savnet i en nøglerolle som 6’er på Brøndby-holdet i denne sæson.

»Det var da lidt af et chok, at Alexander Zorniger blev fyret, og Martin Retov overtog cheftrænerrollen«, synes Christian Nørgaard, der intenst følger Brøndby fra Italien. »Jeg ser alle kampene på tv og elsker det. Brøndby var og er noget særligt for mig, især hjemmekampene. Brøndby Stadion er mere kompakt end vores i Firenze, og stemningen i Brøndby er altid super«.

»For kort tid siden var Troels Bech på besøg hernede, og vi talte om sidste sæson i Superligaen. Om hvor hurtigt det kan gå i fodbold fra succes, og at alt er fryd og gammen, til lidt uro, mindre gode resultater og bekymring for, om en plads i top seks virkelig kan være i fare«.

Christian Nørgaard drog til Italien og følte sig klar. Og han er ikke mindre klar nu, siger han, til at spille i serie A.

»Jeg har set niveauet og føler mig ikke skræmt. Jeg havde håbet på mange flere spilleminutter, flere kampe fra start og flere indhop. Jeg vidste jo, at der er forskel på Superligaen og den bedste italienske række, og at det ville blive en stor opgave at spille mig på holdet. Både med- og modspillere er bedre i Fiorentina og Italien end i Danmark. Men jeg kom til Italien stopfyldt med selvtillid efter to gode sæsoner i Brøndby«.

Hård konkurrence om pladserne

»Jeg synes, det er fedt at mærke og se, at jeg kan være med her. Men vi har en stærk trup, og vi er seks, der kæmper om tre pladser på midtbanen. Konkurrencen er hård, og jeg har kun spillet fire serie A-kampe fra start og ikke været på banen i pokalturneringen. Det er en turnering, som Fiorentina satser meget på, fordi klubben ikke har vundet en titel i 18 år«, forklarer Christian Nørgaard.

»Det er en test for hovedet, en mental test at sidde så meget på bænken, som jeg har gjort. Men jeg har prøvet det før. Første gang, da jeg var meget ung, i Hamburger SV og i mine første tre sæsoner i Brøndby. Det var ikke før i det sidste halve års tid, da Thomas Frank var træner, at jeg fik en fast plads på holdet«.

»Vi har en god træner i Fiorentina. Stefano Pioli er en stor modsætning til Zorniger. Han har større kontakt til spillerne. Han har gode visioner og er taktisk dygtig. Jeg gjorde det, synes jeg selv, udmærket i mine første kampe, men efter at jeg spillede i januar mod Chievo og havde været lidt syg kort forinden, har jeg ikke været med på holdet. Træneren og klubben siger klart, at de ser en fremtid for mig i Fiorentina, og jeg er meget fortrøstningsfuld indtil videre«.