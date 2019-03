Indersiden: OB har nu sat kurs mod Europa, men kan miste målmand til Brøndby

Brøndby må gå efter at få fat i Sten Grytebust. FC Midtjylland viser styrke i bredden og har succes i Europa. AGF skuffer igen, og Solbakken og Co. håber nok, at FCN med kunstgræsset ikke kommer i mesterskabsspillet.

OB har sat kurs mod Europa. Fodboldfyn jubler over holdet, der med Jakob Michelsen som ny træner startede superliga-sæsonen med at spille sig til sølle ét point i de første fem runder. Og som sluttede efteråret med at tabe på hjemmebane til AaB og begynde 2019 med at blive tæsket ned på niendepladsen i Parken, hvor FCK vandt 6-1. Siden den ydmygelse har OB’erne ikke set sig tilbage, men vundet fem kampe, den ene i pokalturneringen, i træk. Nu drømmer de om europæisk deltagelse i næste sæson. Det kan både ske, hvis OB erobrer bronzen eller bliver pokalvinder.