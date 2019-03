Bottas satte Hamilton til vægs i sæsonåbningen

Det er en dag, som motorsportsfans verden over ser frem til med enorm forventning. Åbningsløbet i formel 1. For hvem har taget de største skridt i udviklingen af deres bil hen over vinterpausen? Hvordan kommer det til at gå for de nye kørere i deres nye biler? Og hvad med styrkeforholdet mellem Ferrari og Mercedes? Endelig er det tid til at få besvaret nogle af de spørgsmål.

Resultat Australiens Grand Prix 1. Valtteri Bottas, Mercedes 2. Lewis Hamilton, Mercedes 3. Max Verstappen, Red Bull 4. Sebastian Vettel, Ferrari 5. Charles Leclerc, Ferrari 6. Kevin Magnussen, Haas 7. Nico Hulkenberg, Renault 8. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo 9. Lance Stroll, Racing Point 10. Daniil Kvyat, Toro Rosso 11. Pierre Gasly, Red Bull 12. Lando Norris, McLaren 13. Sergio Perez, Racing Point 14. Alexander Albon, Toro Rosso 15. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo 16. George Russell, Williams 17. Robert Kubica, Williams Udgået: Romain Grosjean, Haas Daniel Ricciardo, Renault Carlos Sainz, McLaren Vis mere

De 58 omgange på Albert Park i Melbourne viste, at der ikke er tale om de store karakterændringer, men rettere justeringer med pil op og pil ned for de 10 hold og 20 kørere i feltet.

En med pil op var danske Kevin Magnussen. Uofficielt er der to klassementer i verdens førende motorsportsklasse. Der er det, som tæller kørerne fra topholdene Mercedes, Ferrari og Red Bull, hvor præmien er titlen som verdensmester, og så er der ’best of the rest’-klassementet, hvor præmien er en fjerdeplads i konstruktørmesterskabet. Og i det enormt tætte midterfelt var danskeren bedst.

Kevin Magnussen kørte et sikkert og solidt ræs og kom i mål på løbets sjetteplads foran hans evige rival, Nico Hülkenberg fra Renault. De to lå side om side gennem hele sidste sæson, og det ser ud til, at klassens halvfrække amerikanske dreng, Haas, igen kommer til at være en torn i siden på de fornemme franskmænd hos Renault, der har store ambitioner om at nærme sig topholdene.

Foto: William West/Ritzau Scanpix Kevin Magnussen overhalede holdkammerat Romain Grosjean ved løbets start og formåede derfra at beholde sin sjetteplads ganske sikkert.

»Det har været en rigtig god dag, og jeg er meget tilfreds. En sjetteplads er rigtig, rigtig god for mig«, sagde Kevin Magnussen ifølge Ritzau.

Fra løbets start så det ud til at blive et perfekt løb for Haas, der havde Kevin Magnussen og Romain Grosjean på sjette og syvendepladsen i løbets indledning. Men for andet år i træk lavede holdet en fejl under et pitstop, og få omgange efter sluttede løbet for Grosjean med problemer ved venstre forhjul.

Overordnet ser det ud til, at kampen i midten af feltet bliver mindst lige så jævnbyrdig som sidste sæson, da både Haas, Renault, Alfa Romeo, Racing Point og Toro Rosso scorede point.

Der var dog en enkelt kører for hvem vinterpausen ser ud til at have været rigtig god. For finske Valtteri Bottas, der uden tvivl er nummer to i det interne hierarki hos Mercedes, satte ganske enkelt sin holdkammerat, den forsvarende verdensmester Lewis Hamilton, på plads i søndagens løb.

Finnen strøg forbi Hamilton, så snart startlysene viste grøn. Derfra så han sig aldrig tilbage, men udbyggede blot føringen, mens Lewis Hamilton gentagende gange beklagede sig over bilen mere end 20 sekunder bagude.

Derfor stod Valtteri Bottas øverst på podiet efter det, han selv kaldte det bedste løb i hans karriere. Holdkammeraten Hamilton blev toer, Red Bulls Max Verstappen nummer tre.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix Hjemmebanefavoritten Daniel Ricciardo mistede sin frontvinge helt fra løbets start, da han røg ud på græsset. Australieren udgik senere i løbet.

Hjemmebanefavoritten Daniel Ricciardo mistede sin frontvinge helt fra løbets start, da han røg ud på græsset. Australieren udgik senere i løbet. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Helt utilfreds kunne Lewis Hamilton dog ikke være med andenpladsen. For i det store hele forløb Australiens grandprix rigtig godt for Mercedes. Sæsonen er 21 grandprixer lang, og det store mål er at holde de racerrøde Ferrarier bag sig, når det endelige regnskab gøres op i Abu Dhabi til december. Det formåede tyskerne i første omgang at gøre i søndagens løb. Med 57 sekunder. 57 sekunder!