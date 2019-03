Kevin Magnussen ærgrer sig: Nye regler kommer kun de bedste til gode

Fakta

10 nye regler





1 Bonuspoint: Ændring: Den kører, der har den hurtigste omgang i et grandprix, får et bonuspoint, hvis han samtidig er blandt de ti hurtigste i løbet. Betydning: Både køreren og holdet kan få et ekstra point til både de individuelle og konstruktørernes VM-regnskab.

2Front- og bagvinge: Ændring: Både front- og bagvingen på bilen bliver højere, bredere og generelt forsimplet. Betydning: Det kan gøre det lettere for kørerne at jagte og indhente en foranliggende bil og forbedrer muligheden for at overhale.

3 Bargeboards: Ændring: Bargeboards sidder bag forhjulene på siden af bilen. De bliver lavere og rykkes længere frem. Betydning: De bliver mindre forstyrrende for bilens aerodynamik og kan hjælpe kørerne med at komme tættere på bilerne foran.

4Bremserør: Ændring: Bremserørene får et mere enkelt design. Betydning: Det reducerer den aerodynamiske udnyttelse af bremserørene. Denne ændring er igen med til at hjælpe kørerne med at kunne indhente forankørende biler.

5 Dækfarver: Ændring: I stedet for en masse forskellige farver, der angiver dækkenes hårdhed, er der i 2019 kun tre farver. Betydning: Det gør det lettere for tilskuere og seere at forstå holdenes strategi i forhold til valg af dæk. Udtryk som hypersoft, ultrasoft og supersoft bliver smidt væk, og i stedet vil den hvide farve markere hårde dæk, gul markere medium dæk og rød markere bløde dæk.

6Handsker: Ændring: Formel 1-kørerne skal fremover have biometriske handsker på. Betydning: De nye handsker er med til at øge sikkerheden for kørerne, da de har sensorer, der - uden at forstyrre kørerne - sender informationer til lægeteamet om kørerens puls og iltniveau i blodet før, under og efter en ulykke, så man hurtigere kan få den rette hjælp frem.

7Baglygter: Ændring: Racerne skal fremover have to ekstra baglygter. Betydning: Det øger synligheden af bilerne i dårligt vejr.

8Øget brændstofforbrug: Ændring: Kørerne må bruge op til 110 kilo brændstof i stedet for 105 kilo. Betydning: Det giver kørerne mulighed for at bruge motorens fulde kraft gennem hele løbet.

9Stærkere hjelme: Ændring: Nye og strengere krav til hjelmene. Betydning: Det øger sikkerheden. Blandt andet skal det forreste af visiret sænkes for at øge beskyttelsen mod vragrester ved sammenstød. Hjelmene skal bestå 14 individuelle test.

10Vægt: Ændring: Kørerens vægt vil fremover blive regnet separat fra bilens vægt. Betydning: Tungere kørere bliver ikke længere hæmmet af reglerne om vægt. Bilernes minimumsvægt uden brændstof bliver øget fra 733 kilo til 740 kilo, og fremover skal 80 af disse kilo komme fra køreren inklusiv sæde og køreudstyr. Lettere kørere kan hæve vægten op til 80 kilo ved at tilføje bilen ballast i og omkring cockpittet. Det må ikke placeres andre steder for at forbedre bilens balance.

Kilde: formula1.com

