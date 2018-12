Sportens julekalender: Efter mere end 6000 kilometer asfalt bed Roskildes stolte søn sig fast i verdens toppen Frem mod jul præsenterer Politikens sportsredaktion de 24 største enkeltstående danske sportspræstationer på den internationale scene i 2018.

Et hurtigt blik på Kevin Magnussens sæson i Formel 1 kunne give det indtryk, at det er gået både op og ned for den 26-årige racerkører. Der har været gode resultater, mindre gode. Så har Haas-raceren været fuld af vigør i et løb, og svigtet i det næste.

Men forskellen for Magnussen i denne Formel 1-sæson - i forhold de foregående - er, at det hele er foregået på et lidt højere niveau for Roskilde-køreren gennem de 21 grandprixer.

Og når man samtidig tager med i betragtning, at han besidder et af bare 20 sæder i en af verdens mest prestigefyldte sportsbrands, så er en samlet 9.-plads i VM-stillingen ganske imponerende.

Med til historien hører nemlig også, at set over en hel sæson fik mere ud af Haas-raceren end sin franske teamkammerat, den rutinerede Romain Grosjean. Og ingen havde en chance i forhold til Mercedes, Ferrari og Red Bull, der alle tre teams har klart bedre biler end de øvrige 7 teams.

Det lykkedes endda Kevin Magnussen at sætte løbets hurtigste omgangstid i grandprixet i Singapore. Det er jo meget sejt, når man dyster med Lewis Hamilton, Sebastian Vettel og Max Verstappen. Trods alt.