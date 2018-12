Sportens julekalender: Bevæbnet fynbo viste ingen nåde på 10 meters afstand Frem mod jul præsenterer Politikens sportsredaktion de 24 største enkeltstående danske sportspræstationer på den internationale scene i 2018.

Siden Stine Nielsen vandt VM som junior i 2010, har hun haft svært ved at tage det sidste afgørende skridt op på podiets øverste trin ved de store mesterskaber.

Det fik hun rådet bod på ved EM i ungarske Györ i februar, da hun to uger efter sin 27-års fødselsdag skød sig til guld og titlen som europamester.

Selv om Stine Nielsen blev ramt af nerver, da hun med en stor føring skulle skyde sit sidste skud, rakte det til EM-titlen med blot 0,4 point ned til polakken Katarzyna Komorowska på den sølvplads, som fynboen hentede i 2017.

»Jeg er utrolig glad og stolt over min præstation. Jeg har arbejdet hårdt for at nå hertil, og det er dejligt, at nu det giver pote. Jeg har mange følelser, der farer rundt i kroppen nu«, sagde Stine Nielsen.

Stine Nielsens store mål er nu OL i Tokyo i 2020. Hun har to gange tidligere været med ved legene med en 9.-plads som bedste resultat.