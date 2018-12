Sportens julekalender: Svømningens nye stjerne kunne også på den lange bane Emilie Beckmann fortsatte sit gennembrud ved EM i Glasgow.

Hun fik sit store gennembrud på hjemmebane under stormende jubel i Royal Arena i København for et år siden, men hvad med væk fra den nationale begejstring, når bassinet pludselig er dobbelt så langt?

Jo, det holdt. Emilie Beckmann viste sig som mere end et one-hit-wonder, da den 21-årige svømmer fra Tune også formåede at blande sig blandt den europæiske elite ved EM i Glasgow.

Emilie Beckmann havde vundet en holdkapmedalje ved kortbane-VM i Windsor i 2016, men da hun skulle stå på egne ben på startskamlen ved kortbane-EM blev det til medaljer i både 50 og 100 meter butterfly samt yderligere to holdkapmedaljer. Dermed blev hun faktisk EM-stævnets mest vindende dansker.

Svømning handler imidlertid om at præstere på langbane, hvor der er olympiske perspektiver, og det formåede Emilie Beckmann ved sommerens EM-stævne i Glasgow, hvor Pernille Blumes ’stunt’ i semifinalen i 100 meter fri blev det store samtaleemne.





Men i skyggen af OL-mesterens meget omtalte forsøg på at sætte verdensrekord på 50 meter fri i stedet for at sikre finalepladsen, leverede Pernille Blumes gode svømmeveninde endnu en opmuntrende fremgang.

I 50 meter butterfly, hvor Jeanette Ottesen som tidligere verdensmester han skabt stolte danske traditioner, var det kun den suveræne svensker Sarah Sjöström, som Emilie Beckmann ikke kunne hamle op med.

Duel med Jeanette Ottesen om holdkapplads

Emilie Beckmann vandt således EM-sølv og det blev til yderligere en holdkapmedalje, da hun sammen med Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen og Pernille Blume også vandt sølv i 4x100 meter medley, som Danmark vandt i alt 4 medaljer ved stævnet.

De tre andre på medleyholdkappen var identiske med de tre, der også vandt OL-bronze i Rio med Jeanette Ottesen på butterfly, og nu er Danmarks mest vindende svømmer i gang med at gøre comeback efter at være blevet mor.

Men det er naturligvis den hurtigste dansker, der kvalificerer sig til fremtidige holdkapper - og her har Ottesen fået en spændende konkurrent, der også kan stå på egne ben.