Karakterbogen: Hareides spillere nægter at tabe, også når de spiller dårligt

Det er en stor kvalitet, når et fodboldhold nægter at tabe. Når spillerne formår at rejse sig fra de døde. Når et hold viser karakterstyrke, høj moral og fighter til det sidste. Kæmper sig op af et stort, sort hul og får udlignet til sidst, så uafgjort føles som en sejr. Og modstanderne ser sig selv som tabere. Sådan et landshold har Danmark.

Spillemæssigt er Hareide-holdet kommet skævt ind i 2019. Men holdet, som er kritiseret for at spille for mange 0-0-kampe, har nu scoret fem gange i to kampe. Positivt. Det er så til gengæld for dårligt og kritisabelt, at der er blevet lavet fem mål på Kasper Schmeichel.

Åge Hareides mænd fik 2-2 med en sen scoring i testkampen i Kosovo torsdag aften. Og det vanvittige comeback i aftes i Basel med tre scoringer til 3-3 i de sidste ti minutter i EM-opgøret mod Schweiz var en formidabel slutspurt i et opgør, hvor schweizerne tog deres bedste mand ud ved 3-0 og pludselig mistede grebet om kampen.

Granit Xhaka var styrmand og omdrejningspunkt på det schweiziske hjemmehold. Han bestemte rytme og tempo i det schweiziske spil, og danskerne forstod slet ikke at dække ham op. Det lignede en katastrofe, og man frygtede, at Schweiz kunne vinde større end 3-0. Men i fodbold kan alt ske, som vi alle ved, også at det bedste hold smider to point væk, og det dårligste stjæler ét kort før sidste fløjt.

Kasper Schmeichel 02. Forsvaret svigtede ham ved flere af scoringerne. Ligesom i Kosovo kunne han afværget en af dem, hvis han havde været på toppen. Måske forsømte han at dirigere noget mere fra stregen. Han manglede lidt af den udstråling, han ofte viser, og som skræmmer modstanderne og smitter af på medspillerne.

Henrik Dalsgaard 4. Hans præstation var egentlig til 02. Men han viste stort mod, da han sprang op og sørgede for 3-3-målet. Det skal han honoreres for. Han har stor vilje, men fik sjældent skabt noget afgørende i de offensive aktioner. Og vigtigt: Han gav ikke op.

Simon Kjær 4. Anføreren føler sig stærk og optræder med selvtillid. Og han bidrog med et indlæg til 3-3-scoringen. Men han tabte en duel lige før schweizernes første mål i en situation, hvor der måske var frispark til Danmark. Kjær var indpisker i slutfasen. Og han gav ikke op.

Mathias Zanka 7. Han læste ofte spillet godt, tog ansvar og greb ind med god opdækning og tacklinger. Han fik scoret det meget vigtige første reduceringsmål ved at placere sig godt i feltet, og han startede opspillet til 3-3-scoringen. Og han gav ikke op.

Jens Stryger Larsen 00. Energisk, men også for hektisk og lidt forvirret i mange faser af spillet, både med og uden bold. Mister overblikket af og til. Men han giver aldrig op.

Lasse Schöne 00. En anonym indsats. Manglede en her-kommer-jeg-indstilling. Fik sjældent vist sit ellers så gode, kreative afleveringsspil. Var ofte for langt fra Xhaka, og han og Thomas Delaney var ikke gode nok til at ligge og beskytte forsvaret. I bagklogskabens klare lys kan man mene, at Åge Hareide burde have startet med Pierre Emile Højbjerg, bedste mand i Kosovo, i stedet for Schöne.

Thomas Delaney 02. Hårdt arbejdende, som altid. Men var med til at tabe slaget om herredømmet på midtbanen i store perioder af opgøret. Kun få gode diagonalbolde til fløjene og ikke nogen skudtrussel. Men han gav ikke op og bidrog til, at slutspurten gav gevinst.

Christian Eriksen 7. Efter en bleg første halvleg, hvor han ikke kunne få sit spil til at køre, viste Eriksen sine kvaliteter efter pausen. Han fik mere fart på sig selv og pasningsspillet og tog mere ansvar. Han havde et par fine afslutninger, lagde med et frispark op til Zankas scoring, og sendte Yussuf Poulsen afsted med en perfekt pasning i opbygningen til 3-2-målet. Og Eriksen gav ikke op.

Yussuf Poulsen 7. Det er ikke lige kønt, hvad den målfarlige mand fra RB Leipzig laver. Ikke nogen supertekniker. Men han maser på, han bringer bolde frem, han løber i dybden, og han løser sine defensive pligter udmærket. Poulsen viste kølighed og overblik, da han løb frem, fik bolden og lagde den på tværs til indskifteren Christian Gytkjærs scoring. Og Poulsen giver aldrig op.

Nicolai Jørgensen 00. Før pausen spillede han mest med ryggen til modstandernes mål. I anden halvleg viste han en bedre attitude. Løb mere i position og tilbød sig, men blev aldrig en trussel i front. Han savner i høj grad selvtillid.